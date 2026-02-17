Urso vola in India al Ai impact summit di New Dehli

Il governo italiano accelera sul fronte della diplomazia tecnologica e sceglie l’India come partner strategico, anche in nome degli ottimi rapporti tra la premier Meloni e quello indiano Narendra Modi, che sarà presente giovedì al summit, e anche alla luce del recente accordo commerciale tra Ue e il grande paese asiatico, per rafforzare il proprio posizionamento globale sull’intelligenza artificiale. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, subito dopo il consiglio dei ministri partirà per New Delhi al termine del Consiglio dei ministri per intervenire, giovedì 19 febbraio, all’AI Impact Summit in rappresentanza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sarà un vero e proprio tour de force per il titolare del Mimit, considerando che la partenza è prevista alle 18,45 di mercoledì e il ritorno a Roma alle prime luci dell’alba di venerdì.

Il summit di New Delhi è un evento che nelle mire di Palazzo Chigi dovrebbe servire a rafforzare le potenzialità del nostro paese, che è stato posizionato come il primo paese europeo ad adottare una normativa nazionale specifica sull’intelligenza artificiale (IA), approvando in via definitiva la legge (n. 132/2025) nell’autunno 2025. L’Italia cerca di posizionarsi come attore credibile in uno scenario dominato da Stati Uniti e Cina, proponendo una linea che combina innovazione e regolazione, competitività e tutela sociale. E per fare ciò cerca sponde in chi come l’India è destinato a contrastare il primato americano e cinese da qui ai prossimi dieci anni.

Il clou della visita sarà appunto giovedì 19 febbraio, quando interverrà – in rappresentanza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – all’AI Impact Summit in corso a New Delhi.

Urso prenderà parte alla sessione inaugurale alla presenza del Primo Ministro indiano Narendra Modi. A seguire interverrà quindi alla ‘Discussione Ministeriale di Alto Livello’, contribuendo al confronto tra i rappresentanti governativi sulle strategie comuni per uno sviluppo etico, sicuro e sostenibile dell’intelligenza artificiale. Il Summit mira a rafforzare le capacità globali nel settore attraverso azioni multilaterali concrete, favorendo un’innovazione condivisa e responsabile, con particolare attenzione al capitale umano, all’inclusione sociale, alla sicurezza e affidabilità dei sistemi, alla resilienza, alla ricerca scientifica e alle applicazioni per lo sviluppo economico e il bene comune.

Nell’arco della giornata, il Ministro visiterà anche l’AI Impact Expo, dove incontrerà imprese e startup italiane presenti al Padiglione Italia, a testimonianza del dinamismo e della capacità innovativa del nostro sistema produttivo nel settore. È inoltre prevista una visita al padiglione dell’AI Hub for Sustainable Development, programma lanciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy durante la Presidenza italiana del G7 con l’obiettivo di accelerare la crescita industriale e tecnologica in Africa attraverso un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale.

Nel corso della missione sono in agenda infine incontri bilaterali con aziende e rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro dell’Informazione ed Elettronica indiano Ashwini Vaishnaw, per approfondire le opportunità di collaborazione industriale e tecnologica tra i due Paesi.

La presenza italiana all’AI Impact Summit di New Delhi – dopo gli analoghi Summit di Londra, Parigi e Seul – rappresenta perciò un ulteriore passo nel percorso di posizionamento dell’Italia tra i protagonisti del dibattito globale sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di coniugare competitività, responsabilità e sviluppo sostenibile.

La missione di Urso, in altre parole, mira a contribuire di far fare importanti passi avanti al nostro paese in ambito tecnologico per recuperare il tempo perso e riuscire a giuocare un ruolo da protagonisti in Europa.