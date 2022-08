Un breve memento: bisogna essere incapaci per fare carriera nella Commissione

Per il vostro piacere intellettuale e filosofico voglio proporvi questo breve Thread di twitter? Come mai a marzo Letta si permetteva di affermare che le sanzioni in pochi giorni avrebbero fatto fallire la Russia. Come poteva permettersi delle affermazioni così radicalmente sbagliate? Come sottolinea Geraci, se lo poteva permettere perché si basava sulle previsioni, ancora più sbagliate, della Commissione, che prevedevano un crollo del 30% del valore dell’esportazione russo, trasformatosi in un + 37% perché proprio il bando ha mandato alle stelle i prezzi energetici.

Si basava sulle “analisi” #EU #Draghi che prevedevano crollo export del -30.9% mentre gia nei primi sei mesi è salito del 37.2% La cosa grave è che tutto possa essere dimenticato con un “eh, ma comunque la EU si è dimostrata unita”. Come se essere uniti nell’errore sia una vanto pic.twitter.com/tXp48xnoga — Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State (@michele_geraci) August 28, 2022

Come sempre, come con la Grecia, come con le crisi bancarie, come con le politiche di austerità, la Commissione non azzecca una previsione neanche per sbaglio. La Grecia doveva salvarsi con le politiche di risparmi, è sull’orlo nuovamente del fallimento. All’Italia seguire le indicazioni della Commissione non ha portato nulla, se non un calo del PIL pro capite e della ricchezza delle famiglie. Le politiche del Green Deal non hanno portato a nulla, se non a una crisi energetica. Il mercato TTF, voluto dalla Commissione, si sta rivelando un cappio che strozza l’economia europea, Le modalità di calcolo del prezzo di scambio elettrico stanno mandando in fallimento le aziende e fanno chiudere le aziende.

Il motivo è semplice: la Commissione non ha nessun vero think tank, nessun rapporto di minoranza, nessuna vera discussione interna. Gran parte dei membri sono politici trombati a casa, perché incapaci, come la presidente Von Del Leyden , Gentiloni o Barroso, Personaggi limitati che poi vengono manovrati di “Professionisti” della Commissione, come Dombrovski e la Vestager, veramente intoccabili, e da una burocrazia potentissima, ben intrigata con i grossi poteri economici e completamente irresponsabile.

Ecco, in 270 parole avete il quadro della UE adorata dal PD e dal M5S.