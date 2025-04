Ultrà dell’Ucraina, Pro Nato ed Europeista: ecco il ritratto di Johan Wadephul, futuro ministro degli esteri tedesco

Friedrich Merz, cancelliere in pectore, ha scelto il suo futuro ministro degli esteri, Johann Wadephul( CDU ), che sarà il primo ministro degli esteri della CDU in sessan’tanni, e che è anche amico personale di Merz

Se la sua amicizia è un vantaggio per la solidità del futuro governo, le sue posizioni invece potrebbero causare qualche problema in più alla Germania. Wadephul ha ribadito la solidarietà tedesca con l’Ucraina in modo assoluto e solido, senza se e senza ma: “Penso che debba essere chiaro a tutti sul palco, in particolare a Vladimir Putin, che staremo al fiafnco dell’Ucraina”, ha detto Wadephul alla Deutsche Welle lunedì sera. “Sosterremo l’Ucraina e le offriremo l’opportunità essere su un piano di parità con la Russia”, ha chiarito. Wadephul ha anche chiaramente definito la Russia un “Nemico”, il che non è proprio un atteggiamento adatto a una mediazione diplomatica.

Wadephul ha anche affermato la necessità di mandare i missili da crociera Taurus all’ucraina, decisione appoggiata anche da Merz, ma, per ora, arrestata dagli USA. Inoltre è estremamente critico dell’allontamento, o della maggiore freddezza, del governo di Donald Trump dall’appoggio all’Ucraina: “Vogliamo chiarire all’amministrazione Trump che è nel loro interesse avere un’Ucraina forte nella Comunità europea”, ha detto alla Deutsche Welle. Il fatto che la Guerrra in ucraina

Chiaro impegno verso la NATO

Wadephul ha anche ribadito il sostegno della Germania alla NATO : “Vediamo il futuro della nostra politica di sicurezza solo nel quadro della NATO. Ciò significa naturalmente che l’Europa deve contribuire alla difesa più di prima”, ha annunciato. Anche in questo ambito la Germania assumerà un ruolo guida. Tuttavia, gli Stati Uniti dovrebbero anche riconoscere questi sforzi “e attenersi ai nostri obiettivi comuni”.

Insomma Trump deve farsene una ragione ed obbedire alla Germania, proseguendo lo sforzo militare in difesa della Germania. Magari Trump ha però delle idee diverse.

Europeista di ferro

Wadephul ha indicato la politica europea come un altro punto focale del suo mandato: “La Germania è sempre stata un Paese con una chiara volontà di ampliare l’Europa, di consentire all’Unione europea di risolvere i problemi che vediamo nel mondo”, ha affermato. Tuttavia, la sua preoccupazione resta il rapporto transatlantico con gli Stati Uniti, anche se questo “rappresenta davvero un grosso problema per tutti gli europei in questo momento”. La politica super europeista è, in realtà, un modo per travestire di finalità più ampie gli interessi tedeschi, un gioco che la Germania degli ultimi venti anni ha giocato sempre più spesso, annullando le necessità e i desideri degli altri paesi, come succedeva quando la Merkel voleva legami strettissimi con Russia e Cina.

Wadephul, stretto amico di Merz

Wadephul è il primo ministro degli esteri della CDU in quasi 60 anni. L’avvocato ed ex soldato è membro del Bundestag dal 2009 ed è considerato un confidente di Merz. Questo, se non altro, porterà a un tocco di novità rispetto al governo Scholz, dove il ministro degli esteri verde Baerbock era sempre felice di mostrare posizioni divergenti rispetto a quele del governo. Almeno, in questo caso, ci dovrebbe essere concordia.