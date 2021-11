UK: mortalità in eccesso a lungo termine, ma non per il Covid…

Aumentano le morti in Gran Bretagna, ma non per il covid. Uno dei maggiori esperti di tumori al mondo ha affermato che le politiche di lockdown stanno ancora avendo un impatto sull’eccesso di mortalità, descrivendo quanto accaduto come uno “scandalo nazionale”.

Il Telegraph ha riferito che negli ultimi quattro mesi sono morte 9.300 persone in più del solito per cause non legate al covid-19.

Gli ultimi dati dell’Office for National Statistics mostrano che l’Inghilterra e il Galles hanno registrato 20.823 morti in più rispetto alla media quinquennale nelle ultime 18 settimane. Solo 11.531 decessi hanno coinvolto il virus del PCC.

L’aumento nel numeor di morti ha spinto esperti come il professor Carl Heneghan, direttore del Center for Evidence-Based Medicine dell’Università di Oxford, a chiedere un’indagine urgente sul tema.

“Abbiamo urgente bisogno di capire cosa stia andando storto e un’indagine sulle cause è la base per capire come si possano prevenire ulteriori morti non necessarie“, ha detto alla pubblicazione. Gli esperti si aspettano che il numero dei morti si incrementi ancora nelle prossime settimane.

Il professor Karol Sikora, consulente oncologo e professore di medicina presso l’Università di Buckingham Medical School afferma:

“Quello che sembra accadere è che il tasso di mortalità più elevato dovuto all’accumularsi dei casi e alla mancanza di accesso all’assistenza sanitaria“, “È uno scandalo nazionale”.

Già in passato il professor Sikora aveva affermato che gli effetti del lockdown sarebbero andati ben oltre il covid e gli effetti portati dal virus, invitando a prestare attenzione su quanto sarebbe potuto succedere. Inoltre il professore ha fatto notare che il numero di morti per tumori non diagnosticati o curati si ripercuoterà per lungo tempo.

Il numero dei decessi sale e scende in inverno e a causa di infezioni polmonari, non solo COVID, ma anche influenza e raffreddore. Questo però non considera che , ogni giorno, d’inverno e d’estate, a mille persone in Gran Bretagna verrà detto che hanno il cancro per la prima volta. Quetsi malati sono stati fortemente colpiti dalle politiche di lockdown. Secondo il professore gli effetti sono stati molteplici:

prima di tutto a livello psicologico l’invito a “Stare al sicuro a casa” ha invitato molti a non partecipare alle visite di controllo o di diagnostica,

quindi gli ospedali non sono stati in grado di far fronte alla normale domanda di diagnostica per patologie tumorali.

quindi non si è stati in grado di far fronte alla richieste terapeutiche.

“Tutti e tre hanno portato quasi sicuramente a un aumento dei decessi non COVID. Alcuni di questi, come i ritardi nella cura del cancro, nelle terapie cardiache e gli interventi chirurgici per gli attacchi di cuore, porteranno ad una mortalità in eccesso. Ecco perché stiamo assistendo a un eccesso di mortalità“, ha detto.

Le statistiche hanno anche rivelato che il numero di morti nelle case private era del 40,9 per cento al di sopra della media quinquennale. Un effetto importante del fatto che le persone non cercano più asistenza medica.

“Le persone che muoiono in casa sono aumentate e questo è strano. È un effetto secondario del COVID e l’effetto secondario dei cambiamenti nelle persone che non vogliono cercare assistenza medica e la mancanza di capacità nel sistema per affrontarli“, ha concluso.

Già all’inizio del lockdown critici come Ivor Cummins evidenziavano come “che le politiche di lockdown /mascheramento sarebbero state controproducenti“.

Cummings aggiunse che “i dati del mondo reale hanno dimostrato che i blocchi sono molto inefficaci e che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero rinviare relativamente pochi decessi (per lo più anziani/fragili)“.

Quindi i governi hanno sbagliato fin dall’inizio, secondo gli esperti, le modalità di soluzione dell’epidemia covid. Le politiche di chiusura avranno ridotto minimamente i casi di malattia polmonare, ma hanno, e avranno effetti di lungo periodo sulla mortalità per altre patologie. Naturalmente nessuno farà mai una seria analisi critica di quanto è accaduto. La nostra società è diventata troppo grezza per potersi permettere una critica costruttiva. Se si assegna il potere a un gruppo ristretto e autoreferenziale questo confermerà sempre le proprie ipotesi, e non cercherà mai una strada alternativa.



