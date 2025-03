Ucraina ed energia: qual è il futuro nel Dopoguerra?

All’inizio dell’anno, l’Ucraina ha interrotto il transito del gas naturale russo verso l’Unione Europea (UE). Con gli accordi sul gas scaduti, le turbolenze diplomatiche che si estendono oltre l’Atlantico e i continui attacchi ai suoi impianti energetici, l’Ucraina sta vivendo un momento complesso e profondamente incerto.

Questo periodo rappresenta anche un cambiamento nelle dinamiche energetiche europee, sottolineando l’importanza della diversificazione energetica per la sicurezza dell’UE. L’assalto incessante della Russia alle infrastrutture energetiche ha provocato incalcolabili disagi ai cittadini ucraini e un’immensa pressione sull’approvvigionamento energetico in tempo di guerra. Tuttavia, nonostante le ingenti distruzioni, il futuro energetico dell’Ucraina nel dopoguerra è molto promettente.

Secondo Andrew Favorov e Oleksandr Kharchenko del Wilson Center, un think tank statunitense apartitico, gli ingenti danni alle infrastrutture energetiche ucraine, per quanto devastanti, rappresentano un’opportunità unica di modernizzazione. Essi sostengono che l’Ucraina può sfruttare questa crisi a suo vantaggio:

Le nubi della guerra, tuttavia, possono avere un lato positivo: la devastazione delle infrastrutture energetiche ha costretto l’Ucraina a una sorta di “decarbonizzazione rapida”, lasciandola ben posizionata, dopo la ricostruzione, per essere tra i produttori di energia più pulita in Europa.

Attualmente l’Ucraina ha una capacità di esportazione di energia di 2.500 MW verso i suoi vicini europei, con l’intenzione di aumentarla presto a 4.000 MW. In effetti, adottando un approccio lungimirante che incorpori le competenze, la tecnologia e gli investimenti americani e dell’Europa occidentale, l’Ucraina può reinventarsi come una centrale energetica.

Saggiamente, il governo ucraino mira ad aggiungere circa 10.000 megawatt di nuovi impianti di generazione entro il 2030. Gli attacchi russi hanno costretto l’Ucraina ad affidarsi alle fonti rinnovabili, come l’energia solare ed eolica. L’obiettivo è di rivedere la quota di energia rinnovabile: nei sistemi di fornitura di calore e freddo l’obiettivo è il 33%, nella generazione di elettricità il 29% e nel settore dei trasporti il 17%.

La grande esperienza nel nucleare

Il nucleare è la principale fonte di energia a basse emissioni di carbonio in Ucraina, con un totale di 15 reattori che generano circa la metà dell’elettricità da quattro siti. Tuttavia, uno di questi, Zaporizhzhia, è stato il primo impianto nucleare civile in funzione a subire un attacco armato, quando la Russia ha iniziato la sua invasione su larga scala. L’impianto rimane sotto il controllo russo, rappresentando un mezzo potenzialmente catastrofico di ricatto nucleare contro l’Ucraina, anche se i recenti colloqui Trump Zelensky hanno fatto intravedere una via d’uscita.

Per ovvie ragioni, le centrali nucleari sono diventate una fonte di ansia. Più recentemente, gli attacchi mirati al sito nucleare di Chernobyl. Anche dopo la conclusione della guerra, le centrali nucleari potrebbero rimanere una vulnerabilità preoccupante di fronte all’agitazione e alla grigia azione russa.

Grandi potenzialità nel gas, se viene sviluppato anche il fracking

Il gas naturale è un’area meno rischiosa con un notevole potenziale di sviluppo, anche se operare durante una guerra rimane ancora eccezionalmente difficile. “Il Gruppo Naftogaz, come tutte le compagnie energetiche, opera in condizioni estremamente difficili. La sicurezza energetica non è mai stata così critica come oggi, né ha richiesto sforzi e investimenti così immensi per la protezione e il ripristino”, ha dichiarato Roman Chumak, amministratore delegato del Gruppo Naftogaz, la più grande compagnia nazionale di petrolio e gas in Ucraina.

Tra le sfide erculee dell’Ucraina c’è però un’opportunità, scrive Nataliya Katser-Buchkovska, fondatrice della Green Resilience Facility ed ex membro del Parlamento ucraino:

Nei prossimi anni, l’Ucraina può svolgere un ruolo chiave negli sforzi per migliorare la sicurezza energetica e la connettività europea. Si ritiene che il Paese abbia le seconde riserve di gas in Europa. Dispone inoltre delle più grandi strutture di stoccaggio del gas del continente e di un ampio sistema di oleodotti per il transito di petrolio e gas.

Una volta terminata la guerra, l’Ucraina ha la possibilità di ricostruire ed espandere la propria industria nazionale del gas. La produzione di gas ucraina è relativamente modesta, con un aumento a 18,7 miliardi di metri cubi nel 2024. Ma le stime ottimistiche sulle riserve di gas suggeriscono che nel Paese ci sono fino a 1,09 trilioni di metri cubi di gas naturale. In teoria, l’Ucraina è ben posizionata per aumentare la produzione e diventare un esportatore netto.

L’esplorazione dei giacimenti di gas o l’introduzione di nuove aziende nel settore non sono fattibili durante la guerra, un motivo in più per la stessa Ucraina per cercare la Pace. Le condizioni sono così difficili che tutte le compagnie energetiche straniere hanno abbandonato l’Ucraina. Tutte tranne una: Expert Petroleum (XP), francese, è l’unica società energetica straniera che ancora opera in partnership con Naftogaz.

Nonostante la guerra – e prima ancora il Covid 19 – XP ha continuato a investire e a operare, sostenendo gli sforzi di Naftogaz per fornire il gas necessario a garantire il riscaldamento a molti ucraini. Specializzata nel potenziamento di giacimenti di gas maturi, i continui investimenti di XP in moderne tecnologie di estrazione hanno garantito una fornitura costante di gas da alcuni dei giacimenti precedentemente considerati esauriti di Naftogaz.

“Il nostro successo non sarebbe stato possibile senza la competenza tecnica del nostro team ucraino locale (più di 200 persone) sul campo. Ancora una volta, questo dimostra che affidarsi alle risorse locali e formarle è il modo migliore per raggiungere i nostri obiettivi”, spiega il CEO di XP, David Martinon. L’attività di XP si basa sui Production Enhancement Contracts (PEC), un modello ibrido a metà strada tra i tradizionali accordi di condivisione della produzione e i contratti di servizi petroliferi. “Il cuore del nostro modello operativo è la trasformazione digitale che comprende l’acquisizione dei dati sul campo, la digitalizzazione, l’integrazione, il monitoraggio in tempo reale e l’analisi avanzata con il supporto dell’intelligenza artificiale”, spiega Martinon.

Questo modello consente di prendere decisioni più rapide e intelligenti. A differenza delle major petrolifere che possiedono i diritti di produzione o delle società di servizi che vengono pagate a prescindere dai risultati, XP viene compensata solo se la produzione viene incrementata. I contratti durano in genere 15 anni e promettono di lasciare i siti trasformati, attraverso la riduzione dell’ingombro, gli aggiornamenti, l’automazione e la digitalizzazione.

C’è poi l’opportunità d’esplorare e sfruttare le enormi opportunità legate ai giacimenti utilizzabili con la tecnologia del fracking, cioè della fratturazione idraulica così utilizzata, per esempio, nel bacino Permiano negli USA. L’Ucraina presenta un grande bacino di rocce che si prestano, potenzialmente, allo sfruttamento con queste tecniche e che si trovano nella parte occidentale del paese, meno esposta a eventuali eventi bellici anche futuri.

Mentre l’Ucraina affronta le sue sfide energetiche, il GNL statunitense svolge un ruolo cruciale nella stabilizzazione delle forniture. Le spedizioni americane di gas naturale liquefatto, consegnate attraverso i terminali europei, hanno contribuito a colmare il vuoto lasciato dalla perdita del gas di transito russo. Anche l’UE ha offerto il suo sostegno, non solo facilitando le importazioni di gas e GNL, ma anche attraverso finanziamenti e assistenza tecnica. Tuttavia, il GNL importato ha un costo. Affidarsi a questa energia straniera non è sostenibile né economicamente favorevole per l’Ucraina nel lungo periodo. Per questo motivo, vale ancora di più la pena di massimizzare la produzione di gas del Paese. Attirare gli investimenti stranieri sarà fondamentale.

Le compagnie occidentali hanno dimostrato che il settore del gas ucraino può essere redditizio anche in tempi difficili. Se il governo implementerà politiche favorevoli agli investitori, tra cui riforme normative e incentivi fiscali, altre aziende energetiche internazionali potrebbero seguirne l’esempio. Inoltre, l’ampia capacità di stoccaggio del gas dell’Ucraina, che al momento rappresenta una passività, potrebbe servire come risorsa strategica per l’Europa.

Offrendo capacità di stoccaggio ai Paesi europei, l’Ucraina può consolidare ulteriormente il suo ruolo nel quadro della sicurezza energetica della regione. La guerra ha inflitto gravi danni alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina, ma anche pone una possibilità di rinnovo e di sviluppo futuro. A questo punto è però necessario mettere un fine al periodo belico, proprio per iniziare ad ammodernare queste strutture energetiche e mettere a frutto le enormi potenzialità del paese.