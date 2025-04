Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato martedì che due cittadini cinesi che combattono nell’esercito russo sono stati fatti prigionieri dal campo di battaglia nell’Ucraina orientale.

Zelensky ha fornito le prove della loro cattura, affermando che l’esercito ucraino nella regione di Donetsk ha ottenuto i documenti, le carte bancarie e i dati personali dei cittadini cinesi catturati.

“Abbiamo informazioni sul fatto che nelle unità dell’occupante ci sono molti più cittadini cinesi di due soli. Stiamo scoprendo tutti i fatti”, ha dichiarato Zelensky in una dichiarazione postata su Telegram. “Ho incaricato il Ministro degli Affari Esteri ucraino di contattare immediatamente Pechino e scoprire come la Cina reagirà a questa situazione”.

Successivamente, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha convocato l’incaricato d’affari del governo cinese in Ucraina “per condannare questo fatto e chiedere una spiegazione”.

Zelensky ha continuato nella sua dichiarazione: “Il coinvolgimento della Russia nella Cina in questa guerra in Europa, direttamente o indirettamente, è un chiaro segnale che Putin ha intenzione di fare tutto tranne che porre fine alla guerra. Sta cercando un modo per continuare a combattere”.

Kiev ha sostenuto che i continui sforzi di Trump per portare entrambe le parti al tavolo dei negoziati sono inutili finché Mosca continua a espandere i combattimenti. Zelensky ha esortato gli Stati Uniti e l’Europa a protestare con forza contro la presenza di combattenti cinesi in Ucraina.

Non è ancora chiaro se i presunti cittadini cinesi catturati siano volontari, mercenari o se siano stati effettivamente integrati nell’esercito regolare russo.

Il Presidente cinese Xi, all’inizio della guerra in Ucraina, aveva dichiarato una partnership “senza limiti” con Putin; tuttavia, non ci sono prove che indichino che Pechino abbia facilitato direttamente il trasferimento di truppe cinesi in Russia o in Ucraina.

Al contrario, la Cina fornisce da tempo al settore militare-industriale russo beni a “doppio scopo”, fondamentali per la produzione di equipaggiamenti militari. Per questo motivo Zelensky ha recentemente suggerito l’esistenza di un “asse” che cospira contro l’Ucraina, trasformando il conflitto in una guerra globale. Ha nominato anche l’Iran e la Corea del Nord.

Negli ultimi sei mesi molti titoli si sono concentrati sulla presenza di soldati nordcoreani tra le file dell’esercito russo, e alcuni sono stati uccisi o catturati, ma la questione della partecipazione cinese rimane aperta.

BREAKING: UKRAINIAN FORCES CAPTURE CHINESE SOLDIERS

Zelensky says Chinese troops were caught fighting with Russia, declaring China has now entered the war.

He calls on the US to respond, pushing for WWIII.

pic.twitter.com/vOVKfkiZhE

— ADAM (@AdameMedia) April 8, 2025