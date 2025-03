Turchia e PKK: speranze e scetticismo fra turchi e curdi dopo il cessate il fuoco

Una storica dichiarazione di cessate il fuoco, annunciata sabato, ha suscitato emozioni contrastanti nel sud-est della Turchia e nel nord dell’Iraq, regioni che hanno profondamente sofferto a causa del conflitto quarantennale tra i militanti curdi e lo stato turco.

L’annuncio di cessate il fuoco da parte dei militanti del partito curdo PKK e dei movimenti collegati potrebbe rappresentare un significativo sostegno per il governo del Presidente Recep Tayyip Erdogan, giungendo due giorni dopo l’appello al disarmo lanciato dal loro leader incarcerato Ocalan.

Tuttavia, nelle strade di Diyarbakir, la principale città nel sud-est turco a maggioranza curda, tra coloro che hanno perso familiari combattendo nelle fila del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), serpeggia la diffidenza verso il governo turco. La Turchia, infatti, non ha ancora rilasciato una risposta dettagliata all’annuncio di cessate il fuoco del PKK.

Turkan Duman, 56 anni, che ha perso due fratelli nei combattimenti con le forze di sicurezza turche negli anni 2010 e ha un figlio detenuto per appartenenza al PKK, esprime chiaramente questo scetticismo: “Non ci fidiamo di loro, hanno detto le stesse cose prima, nulla è cambiato. Dodici anni fa hanno parlato di pace, pace, pace. Poi c’è stato un cessate il fuoco e poi abbiamo visto cosa è successo”, riferendosi al precedente processo di pace fallito nel 2015.

Anche Kiymet Soresoglu, parte dell’associazione Madri per la Pace come Duman, condivide questi dubbi: “Certo che vogliamo che la pace sia stabilita. Abbiamo paura perché fanno piani o (potrebbero) giocare un brutto scherzo”. Soresoglu, 55 anni, ha anche un figlio in prigione per essere membro del PKK, organizzazione considerata terroristica da Turchia e alleati occidentali.Suo figlio fu ferito durante i combattimenti nel quartiere Sur di Diyarbakir, quando il precedente cessate il fuoco si interruppe dieci anni fa. “Non c’è un solo centimetro di terra rimasto in Kurdistan dove non sia stato versato sangue di martiri”, afferma con dolore Soresoglu, aggiungendo con determinazione: “Se ci dicono di deporre le armi senza aspettarci nulla in cambio, noi, i guerriglieri e le madri dei martiri, non lo accetteremo. Saremmo noi a prendere le armi dei nostri figli e a continuare la lotta”. Nonostante ciò, Duman conclude con un appello alla speranza: “Ma vogliamo la pace. La pace perché non venga versato altro sangue, è un peccato”.

Dal 1984, anno in cui il PKK ha iniziato la sua campagna armata contro lo stato turco, decine di migliaia di persone hanno perso la vita. Secondo l’International Crisis Group, dal luglio 2015, quando i combattimenti sono ripresi, sono state uccise 7.152 persone, tra cui 646 civili, 1.494 membri delle forze di sicurezza e 4.786 militanti del PKK.

L’annuncio del cessate il fuoco di sabato è stato preceduto, due giorni prima, dall’appello al disarmo e allo scioglimento del gruppo lanciato dal leader imprigionato del PKK, Abdullah Ocalan.

Vahap Coskun, docente di diritto all’Università Dicle di Diyarbakir, sottolinea come questo dimostri la stretta sintonia tra la leadership del PKK con base nel nord dell’Iraq e Ocalan, nonostante i suoi 25 anni di prigionia. Coskun ritiene che “una soglia molto alta sia stata superata in termini di disarmo” e si aspetta che il PKK si muova rapidamente per tenere un congresso per il suo scioglimento.

Oltre il confine montuoso iracheno, a Sulaymaniyah, i curdi hanno accolto il cessate il fuoco con speranza. Najmadin Bahaadin lo descrive come un “momento storico” diverso dai precedenti accordi di pace: “Non è come i precedenti esperimenti in cui il PKK ha fermato la guerra diverse volte e chiesto la pace, ma (il presidente turco Recep Tayyip) Erdogan e la politica turca non erano convinti“, afferma, aggiungendo: “Sembra che entrambi siano giunti a questa convinzione ora”.

Tuttavia, Awat Rashid solleva dubbi sulla genuinità dell’appello di Ocalan, chiedendosi se sia stato influenzato dalla prigionia: “Se il signor Ocalan fosse stato sui monti Qandil, al vertice del suo consiglio di leadership, avrebbe preso questa decisione di pace? Questa è la domanda che dovrebbe essere posta“, mettendo in dubbio l’affidabilità e la fiducia da riporre in questo processo.

Nonostante le incertezze e le profonde ferite del passato, la dichiarazione di cessate il fuoco rappresenta un momento cruciale. Resta da vedere se questa volta le speranze di pace prevarranno sullo scetticismo e sulla diffidenza, aprendo una nuova era per la regione.