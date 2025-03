La Prima Centrale Nucleare a Fusione sarà construita nello stato di Washington per la Microsoft

Helion Energy, una società di energia da fusione con sede a Everett, ha annunciato il progetto di costruire la prima centrale a fusione del mondo a Malaga, nello stato di Washington.

L’azienda sta lavorando allo sviluppo di una centrale a fusione da 50 megawatt su un terreno di proprietà del Chelan Public Utility District (PUD) vicino alla diga di Rock Island, lungo la sponda della contea di Chelan del fiume Columbia.

Anche se il sito non è ancora stato ufficialmente definito, le discussioni stanno procedendo e l’azienda intende impegnarsi ulteriormente con la comunità per questo progetto pionieristico.

La missione nucleare di Helion

Ricordiamo che Helion cerca di raggiungere la fusione nucleare con una macchina a “Fusione pulsante” lineare, in cui la fusione dell’idrogeno in elio viene raggiunta al centro di una macchina in sui il flusso di plasma compresso viene generato alle estremità, per scontrarsi al centro e generare la fusione, con cicli di compressione che ricordano un motore Diesel:

L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa congiunta presso il Confluence Technology Center di Wenatchee. L’evento pubblico ha visto la partecipazione del direttore delle comunicazioni di Helion Jessie Barton, di Kirk Hudson del Chelan PUD, del direttore dello sviluppo comunitario della contea di Chelan Deanna Walter e di Jim Kuntz dell’Autorità portuale regionale di Chelan Douglas.

Hanno discusso il ruolo delle rispettive agenzie nell’esplorare il potenziale di fonti energetiche prive di carbonio nella Contea di Chelan.

“Stiamo valutando lo sviluppo di una centrale a fusione da 50 megawatt su un terreno di proprietà del PUD, vicino alla diga di Rock Island, sulla sponda di Chelan del fiume Columbia”, ha detto Barton. “Al momento non si tratta di una selezione ufficiale del sito, ma siamo pronti a coinvolgere altri membri della comunità e ad avere una conversazione più ampia su questo potenziale progetto”.

L’11 marzo è previsto un evento comunitario presso la Mission View Elementary School, dove verranno condivisi ulteriori dettagli sul progetto. L’azienda ha fissato un calendario ambizioso, con l’obiettivo di iniziare la costruzione quest’estate, se il processo di autorizzazione procede senza ritardi, e di generare energia da fusione entro il 2028.

La visione di Chelan PUD per la futura diversificazione energetica

Dal punto di vista di Chelan PUD, questo progetto è una componente chiave di una strategia più ampia per soddisfare la futura domanda di energia ed espandersi al di là dell’energia idroelettrica, che tradizionalmente è stata la fonte energetica principale della regione. “Abbiamo puntato tutto sull’energia idroelettrica, che ci è servita molto bene, ma il futuro sarà molto diverso dal passato”, ha dichiarato Kirk Hudson del Chelan PUD.

Inizialmente, l’energia di fusione prodotta sosterrà un accordo di acquisto con Microsoft, con piani a lungo termine per rendere questa energia pulita accessibile ai clienti locali.

Il PUD rimane ottimista sulla crescita e sul successo del progetto, con l’obiettivo di estendere i suoi benefici ai residenti della contea di Chelan e della più ampia regione di Washington centro-settentrionale.

Le discussioni formali sugli accordi con Helion, compresi i potenziali termini di locazione, sono previste una volta che l’azienda sarà pronta a iniziare la costruzione.

Helion Energy prevede di assumere circa 130 lavoratori durante la fase iniziale di costruzione, mentre una volta completata la struttura saranno necessari circa 30 dipendenti per le operazioni correnti dell’impianto.

L’accordo di Helion con Microsoft

Nel maggio 2023, Helion Energy ha annunciato un accordo innovativo con Microsoft , che segna il primo accordo commerciale al mondo per l’energia di fusione.

In base a questo accordo, Helion intende fornire a Microsoft l’elettricità generata dalla sua centrale a fusione entro il 2028. L’accordo sottolinea la fiducia nella tecnologia avanzata di fusione di Helion e il suo potenziale di fornire una fonte di energia affidabile e priva di emissioni di carbonio.

Questa partnership è in linea con gli obiettivi di sostenibilità di Microsoft, che mira a garantire energia pulita per le sue attività. I progressi di Helion sono stati ulteriormente rafforzati da finanziamenti significativi, tra cui un importante investimento nel gennaio 2025, per accelerare lo sviluppo e la diffusione della tecnologia dell’energia di fusione.

Con la centrale a fusione prevista a Malaga, Washington, Helion sta facendo passi da gigante verso la realizzazione dell’energia da fusione, rafforzando il suo impegno a rivoluzionare il panorama energetico entro il 2028.