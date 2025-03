Ucraina: la verità sulle risorse minerarie del paese in una Mappa

Un atteso accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina non è stato firmato ieri dopo un controverso incontro nello Studio Ovale tra il Presidente Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

Il Fondo di investimento per la ricostruzione proposto fa riferimento a “depositi di minerali, idrocarburi, petrolio e gas”. In particolare, l’amministrazione Trump ha mostrato interesse per le riserve di terre rare, un gruppo di 17 elementi chimicamente simili fondamentali per la produzione di prodotti ad alta tecnologia, tra cui altoparlanti e dischi rigidi per computer.

I dati di questo grafico provengono dal Servizio geologico ucraino, ripresi da Visual Capitalist:

Il potenziale di risorse non sfruttate dell’Ucraina

L’Ucraina sostiene di possedere risorse minerarie per quasi 15.000 miliardi di dollari, il che la rende una delle nazioni più ricche di risorse in Europa. Il Paese ospita le maggiori riserve di litio, titanio e uranio del continente.

Secondo i dati del Servizio geologico ucraino, l’Ucraina possiede il 5% delle risorse minerarie mondiali, tra cui 23 dei 50 materiali considerati critici dal governo statunitense. Questi includono:

Titanio – Utilizzato nelle applicazioni aerospaziali e militari.

– Utilizzato nelle applicazioni aerospaziali e militari. Grafite – essenziale per la produzione di batterie

– essenziale per la produzione di batterie Litio – Un componente chiave delle batterie agli ioni di litio

– Un componente chiave delle batterie agli ioni di litio Berillio – Vitale per la difesa e le telecomunicazioni

– Vitale per la difesa e le telecomunicazioni Elementi delle terre rare – cruciali per l’elettronica, le energie rinnovabili e le industrie della difesa.

Elemento Riserve (tonnellate) Produzione globale (%) Riserve Globale/Europa

Carbonio 18.600.000 t 4% #5

Manganese 140.000.000 t 1,6% #4

Ferro 6.500.000.000 t 1,5% #8

Berillio 13.900 t – –

Litio riservato – #1 (Europa)

Titanio riservato 7% #9

Uranio riservato 2% #1 (Europa)

Implicazioni geopolitiche ed economiche

L’accesso alla ricchezza di risorse dell’Ucraina potrebbe rafforzare le catene di approvvigionamento degli Stati Uniti e ridurre la dipendenza dalla Cina, che domina la lavorazione delle terre rare, ma è il titanio la vera ricchezza dell’Ucraina. Tuttavia, assicurare gli investimenti e garantire un’estrazione stabile rimane una sfida in mezzo al conflitto in corso con la Russia.