Trump ha finito la Pazienza: da lunedì partono i Dazi per Canada e Messico, e raddoppiano al 20% per la Cina

Il presidente Donald Trump ha perso la pazienza e quindi parte con i dazi: sui social media ha dichiarato giovedì che le tariffe del 25% sui beni messicani e canadesi entreranno in vigore il 4 marzo, minacciando anche di imporre un ulteriore 10% sulle importazioni cinesi nella stessa data, portando il tutto al 20%.

Messico, Cina e Canada sono i primi tre partner commerciali dell’America. Le tariffe simultanee su tutte e tre le nazioni potrebbero portare a un aumento dei prezzi per i consumatori americani, dando una spinta a un’inflazione già accesa.

“Il flusso di droga che arriva nel nostro Paese dal Messico e dal Canada è ancora molto alto e inaccettabile”, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social giovedì mattina. Il presidente ha collegato i dazi sui vicini dell’America all’immigrazione clandestina e al flusso di fentanil nel Paese.

“Non possiamo permettere che questo flagello continui a danneggiare gli Stati Uniti e quindi, finché non si fermerà o non sarà seriamente limitato, le TARIFFE proposte che dovrebbero entrare in vigore il 4 MARZO entreranno effettivamente in vigore, come previsto”, ha detto.

I dazi del 25% su Messico e Canada erano già stati fissati per entrare in vigore, ma il presidente non aveva precedentemente minacciato di imporre un ulteriore dazio del 10% sulle importazioni cinesi dopo che il dazio iniziale del 10% sui beni del paese era entrato in vigore all’inizio di questo mese.

Giovedì le borse statunitensi hanno inizialmente reagito negativamente ai commenti di Trump, con i future sul Dow che sono scesi di 90 punti. Tuttavia, tutti e tre i principali indici hanno aperto in rialzo, ma sono stati volatili, con il Dow in aumento dello 0,5%. L’S&P 500 è salito dello 0,3% e il Nasdaq Composite ha guadagnato meno dell’1%. Tutto questo perché i mercati cercano di capire i veri effetti di questi dazi.

Preoccupazioni per le ritorsioni

Se attuate, le tariffe aumentano la possibilità che Messico, Canada e Cina possano imporre tariffe di ritorsione contro gli Stati Uniti, il che può danneggiare le industrie nazionali. Comunque questi paesi hanno dei forti surplus commerciali nei confronti degli USA, per cui le eventuali ritorsioni puramente commerciali avrebbero un effetto limitato sugli USA.

Dopo l’entrata in vigore delle tariffe iniziali del 10% su tutte le importazioni cinesi, Pechino ha risposto imponendo una tassa del 15% sulle esportazioni americane verso la Cina, compresi alcuni tipi di carbone e gas naturale liquefatto, e una tariffa del 10% sul petrolio greggio, sui macchinari agricoli, sulle auto di grossa cilindrata e sui pick-up.

In vista dell’imminente scadenza del 4 marzo, il Canada ha annunciato il lancio di un’operazione denominata “Operation Blizzard”. L’operazione è “finalizzata a intercettare il contrabbando illegale in entrata e in uscita dal Canada, con particolare attenzione al fentanil e ad altri narcotici sintetici”, secondo una dichiarazione pubblicata giovedì mattina dall’Agenzia canadese per i servizi di frontiera (CBSA).

L’Agenzia ha inoltre reso noto di aver sequestrato 56,1 grammi di fentanil questo mese, tra cui 20 pillole di fentanil e 23 grammi “di una sostanza sospettata di essere fentanil da due cittadini statunitensi che hanno attraversato il confine al porto di ingresso del tunnel Windsor-Detroit”. Una quantità francamente ridicola.

Tuttavia, se questi cambiamenti non dovessero soddisfare le preoccupazioni dell’amministrazione Trump e portare a una tariffa del 25% su tutte le merci provenienti dal Canada, il paese potrebbe imporre tariffe sulle merci statunitensi.

Tariffe aggiuntive annunciate il 2 aprile

Oltre alle tariffe sulle importazioni da Messico, Canada e Cina, il 2 aprile, il giorno dopo la conclusione di un’indagine ordinata dal presidente, Trump annuncerà anche una serie di quelle che considera “tariffe reciproche” in tutto il mondo. Queste tariffe mirano a bilanciare il commercio con altri paesi, alcuni dei quali hanno tariffe più elevate sulle esportazioni statunitensi rispetto a quelle che gli Stati Uniti impongono sulle importazioni da quelle nazioni.

Ciò potrebbe anche portare gli Stati Uniti ad applicare aliquote ancora più elevate sulle importazioni dal Messico, dal Canada e dalla Cina, oltre alle tariffe che entreranno in vigore il 4 marzo. Un disastro per il commercio di questi Paesi, soprattutto per il Canada, il cui export è enormemente sbilanciato verso gli USA. L’applicazione complessiva di questi dazi sarebbe un colpo epocale per l’economia di Ottawa.

Anche il Messico dirige l’84% delle proprie esportazioni verso gli USA.

Il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha richiamato l’attenzione sull’imposta nazionale sulle vendite del 5% del Canada quando ha discusso delle potenziali tariffe reciproche che Trump potrebbe prendere in considerazione, in un’intervista a Fox News andata in onda mercoledì.

“Dovremmo avere un accordo di libero scambio con il Canada, ma loro hanno una tassa nazionale del 5%”, ha detto Lutnick. ‘Hanno imbrogliato fin dall’inizio e il presidente è stufo marcio’. Però la tassa del 5% si applica anche ai prodotti canadesi, come ben 45 Stati USA, oltre al Distretto di Columbia, applicano tasse sulla vendita. Con l’aggravante che gli USA hanno anche tasse di vendita locali.