Trump firma un ordine per indagare la principale piattaforma di donazioni ai Democratici

Il presidente Trump ha firmato un ordine rivolto ad indagare la principale piattaforma di donazioni online dei democratici, ActBlue, con l’obiettivo specifico di identificare contributi stranieri che miravano a influenzare le elezioni negli USA attraverso il partito democratico.

La repressione di eventuali reati dovrebbe coinvolgere l’ufficio del procuratore generale Pam Bondi.

Questa notizia non giunge come un fulmine a ciel sereno: il Congresso aveva già autorizzato un’indagine sulla piattaforma, 19 procuratori repubbliani avevano già avviato indagini con l’accusa di riciclaggio di denaro,

Secondo Elon Musk, “ActBlue è attualmente sotto indagine per aver consentito donazioni straniere e illegali in violazione delle norme sul finanziamento delle campagne elettorali. Questa settimana, 7 alti funzionari di ActBlue si sono dimessi, tra cui il consigliere generale associato”.

An investigation has found 5 ActBlue-funded groups responsible for Tesla “protests”: Troublemakers, Disruption Project, Rise & Resist, Indivisible Project and Democratic Socialists of America. ActBlue funders include George Soros, Reid Hoffman, Herbert Sandler, Patricia Bauman,… — Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2025

Per cominciare, ActBlue non richiedeva il codice di verifica della carta di credito (CVV) per le donazioni, secondo il deputato Bryan Steil (R-Wis.), presidente della Commissione Amministrazione della Camera, che ha inviato lettere e informazioni raccolte nell’ultimo anno al Texas, alla Virginia, all’Arkansas, alla Florida e al Missouri per ulteriori indagini su ActBlue. Senza il CVV, il codice di sicurezza richiesto per le transazioni delle carte di credito, risulta difficile che le donazioni avvenissero effettivamente con Carta di Credito. Allora questi soldi, da dove arrivavano?

“L’analisi finale ha prodotto una serie di profili anomali dei donatori, classificati in base alla gravità delle incongruenze. Esaminando questa analisi, è emerso chiaramente che sono in atto attività sospette che giustificano un ulteriore approfondimento”, si legge nella lettera.

Nel dicembre 2023, il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha avviato un’indagine su ActBlue con l’accusa che la piattaforma “potrebbe consentire frodi” e che “donazioni fittizie” venivano sistematicamente effettuate utilizzando identità false attraverso metodi di pagamento non tracciabili.

Paxton ha dichiarato in una dichiarazione dell’8 agosto scorso che ActBlue ha collaborato con le indagini del Texas e che ora richiederà i codici CVV per i contributi con carta di credito, ma tutte le donazioni precedenti all’8 agosto sono dubbie.

ActBlue punta alle donazioni di piccolo importo, come riportato per la prima volta da The Hill, ed è parte integrante della struttura di raccolta fondi del Partito Democratico, con una raccolta stimata di 1,5 miliardi di dollari da circa 7 milioni di donatori .

Sebbene tale afflusso di denaro sia stato suddiviso tra quasi 19.000 campagne, una quantità eccessiva è andata alle campagne più in vista. Solo nei primi giorni della campagna di Harris, ad esempio, i donatori le hanno dato 200 milioni di dollari attraverso la piattaforma, secondo il conto di ActBlue sulla piattaforma social X, ha riferito The Hill. – Fox News

Nella sua lettera ai procuratori generali, Steil ha affermato che alcuni informatori hanno segnalato “anomalie” nei registri dei donatori della Commissione elettorale federale.

Ciò ha portato a un’analisi dei dati relativi a 14 anni, che ha cercato tendenze sospette confrontando i modelli di donazione con dati di consumo open source, liste elettorali e database di profilazione politica.

Un Watergate, ma dei Democratici

L’indagine che ne è seguita ha incluso consultazioni con la commissione elettorale, la Financial Crimes Enforcement Network e l’Office of Foreign Assets Control, secondo la lettera di Steil. Il quadro che ne risulta è quello di una sorta di Watergate, ma di parte democratica, con un sistema che nasconde fondi raccolti illecitamente tramite donazioni falsate.

Sono state riscontrate donazioni significativamente sproporzionate rispetto al patrimonio netto di una persona o alla sua storia di donazioni precedenti; donazioni insolite da parte di elettori registrati affiliati a un partito che hanno improvvisamente contribuito a candidati del partito avversario; e donazioni insolitamente frequenti da parte di anziani e donatori alla loro prima donazione.

Preoccupazioni simili sono state sollevate nel marzo 2023 dall’O’Keefe Media Group, che ha riferito che alcuni anziani del Maryland e di altre località hanno negato di aver effettuato le donazioni loro attribuite nei registri della Commissione elettorale federale.

I donatori contattati da O’Keefe Media Group hanno dichiarato di aver effettuato contributi politici ad ActBlue, ma di non essere a conoscenza di aver effettuato donazioni per un importo complessivo di migliaia di dollari, alcune delle quali superiori a 200.000 dollari, in pochi anni.

A dicembre, Steil ha annunciato che i documenti consegnati da ActBlue dimostravano che la società aveva implementato nuove politiche per “rifiutare automaticamente le donazioni effettuate con carte prepagate/regalo straniere, carte regalo nazionali, provenienti da paesi ad alto rischio/soggette a sanzioni e con il più alto livello di rischio determinato”, ma ha affermato che “c’è ancora molto lavoro da fare”.