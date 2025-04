Trinidad e Tobago: il piccolo gigante energetico caraibico che paga la vicinanza geografica al Venezuela

Trinidad e Tobago ha sviluppato costantemente il proprio potenziale in termini di combustibili fossili, in linea con la crescita regionale. La vicina Guyana ha attirato l’attenzione di numerose grandi compagnie petrolifere internazionali interessate al petrolio e al gas dei Caraibi, il che ha a sua volta suscitato un maggiore interesse per il settore energetico di Trinidad e Tobago. Sebbene alcune attività siano minacciate dall’introduzione di sanzioni nei confronti del vicino Venezuela, il governo spera di espandere diversi giacimenti di petrolio e gas del Paese nei prossimi anni.

Trinidad e Tobago è da tempo il maggior produttore di petrolio e gas naturale dei Caraibi ed è il 17° produttore mondiale di gas naturale, pur essendo solo un piccolo arcipelago caraibico. Produce combustibili fossili da oltre un secolo e continua a dipendere fortemente dal gas naturale per alimentare il proprio settore elettrico. È anche sede di uno dei più grandi impianti di lavorazione del gas naturale dell’emisfero occidentale, il Phoenix Park Gas Processors Limited (PPGPL). L’impianto ha una capacità di lavorazione di quasi 2 miliardi di piedi cubi al giorno (bcf/d) e una produzione di 70.000 bpd.

Il mercato upstream del petrolio e del gas di Trinidad e Tobago dovrebbe crescere a un CAGR del 4,4% tra il 2020 e il 2030, con i progetti offshore a dominare questa crescita. Il Paese ha 31 giacimenti di gas naturale, di cui 25 offshore e il resto onshore. Tra i maggiori produttori di Trinidad e Tobago figurano BP, Repsol e Shell.

La vicina Guyana ha attirato investimenti significativi negli ultimi anni, a seguito di diverse scoperte di petrolio e gas su larga scala. Entro il 2030, la Guyana dovrebbe produrre circa 1,12 miliardi di piedi cubi al giorno di gas naturale, circa il 45% dell’attuale produzione di gas di Trinidad e Tobago, pari a 2,51 miliardi di piedi cubi al giorno, rendendola altamente competitiva nella regione.

Trinidad e Tobago ha risposto alla crescita regionale dei combustibili fossili annunciando diversi nuovi progetti volti ad attrarre maggiori investimenti internazionali. A gennaio, il governo ha annunciato una nuova tornata di gare d’appalto con 26 blocchi offshore all’asta nel 2025, per contribuire all’ulteriore sviluppo del settore upstream del paese. I blocchi si trovano lungo le coste orientali e settentrionali. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 2 luglio e le offerte vincitrici dovrebbero essere annunciate entro tre mesi da tale data.

A febbraio, il governo ha dichiarato di voler richiedere una proroga della licenza statunitense alla NGC di Trinidad per continuare lo sviluppo di un giacimento di gas naturale al largo delle coste del Venezuela in partnership con Shell. La licenza era stata originariamente concessa all’inizio del 2023, consentendo a Trinidad e Tobago di sviluppare il giacimento di gas Dragon al largo delle coste venezuelane, in collaborazione con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA. Tuttavia, le sanzioni più severe imposte dagli Stati Uniti al Venezuela e alla PDVSA sotto la presidenza Trump minacciano ora questo sviluppo.

Ad aprile, l’Ufficio del controllo dei beni stranieri (OFAC) del governo statunitense ha annunciato l’intenzione di revocare due licenze speciali concesse a Shell e BP per i giacimenti di gas Dragon e Cocuina, situati nel confine marittimo tra il Venezuela e Trinidad e Tobago. Trump ha inasprito le misure contro il Venezuela sin dal suo insediamento a gennaio, rafforzando le sanzioni contro il Paese sudamericano. La mossa è arrivata solo un mese dopo che Chevron ha ricevuto un termine di 30 giorni per terminare la produzione e l’esportazione di greggio in Venezuela. Si ritiene che il giacimento Dragon contenga fino a 4,2 trilioni di piedi cubi di gas, che avrebbero dovuto essere esportati alla piattaforma Hibiscus di Shell al largo di Trinidad e Tobago.

La Camera dell’Energia di Trinidad e Tobago ha dichiarato in merito alla decisione americana: “L’importazione di gas tramite gasdotto dal Venezuela per la lavorazione e la vendita sui mercati internazionali sotto forma di GNL o prodotti petrolchimici rimane un’importante opportunità economica per Trinidad e Tobago. È importante che il governo… continui a impegnarsi attivamente con i governi degli Stati Uniti e del Venezuela per trovare un meccanismo che consenta di cogliere questa opportunità”. Non sarà facile spiegare a Trump che quel gas venezuelano, ma lavorato a Trinidad, è nell’interesse degli USA.

La Camera ha inoltre sottolineato il potenziale degli altri giacimenti di petrolio e gas del Paese. “Ci sono una serie di giacimenti, tra cui Mento, Coconut, Ginger e Manatee, attualmente in fase di sviluppo, e altri, tra cui Calypso, Blackjack e Onyx, dove le aziende stanno lavorando per prendere una decisione definitiva sugli investimenti”, ha affermato.

BP ha recentemente ottenuto un successo nel Paese caraibico con l’ avvio delle operazioni di produzione nel giacimento offshore Cypre, il suo terzo sviluppo sottomarino nel Paese. Nello stesso mese, BP ha approvato lo sviluppo del progetto di gas naturale Ginger al largo di Trinidad e Tobago, il suo quarto progetto sottomarin0.

Nel frattempo, la compagnia petrolifera anglo-francese Perenco ha annunciato a marzo di aver concordato l’acquisizione delle attività di produzione di petrolio e gas della australiana Woodside Energy nel Greater Angostura, nelle acque nord-orientali di Trinidad e Tobago.

I giacimenti offshore del Greater Angostura producono oltre 50.000 barili al giorno di petrolio equivalente. Il CEO di Perenco, Armel Simondin, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere ulteriormente il nostro portafoglio a Trinidad e Tobago. Dopo il recente passaggio sicuro e senza intoppi del perimetro CAFI alla gestione di Perenco alla fine del 2024, Perenco ha dimostrato di essere un partner di scelta per salvaguardare la produzione di gas di Greater Angostura per Trinidad e Tobago”.

Quindi i problemi attorno a Trinidad e Tobago non sono né tecnici nè di investimento, ma essenzialmente sono do equilibri politici e internazionali. L’arcipelago caraibico paga la vicinanza e la comunanza infrastrutturale con il Venezuela. Il via libera alla crescita di output produttivo del paese passerà o dalla soluzione della crisi fra Venezuela e USA oppure dal completo distacco dei legami fra Trinidad e Caracas.