Tesla sotto accusa: avrebbe falsato il contachilometri per anticipare la Scadenza della Garanzia

Tesla sta affrontando una grave controversia legale dopo che un cliente californiano ha accusato il gigante dei veicoli elettrici di aver gonfiato i dati del contachilometri per evitare di pagare le riparazioni in garanzia.

La causa, intentata dalla residente di Los Angeles Nyree Hinton, sostiene che Tesla abbia utilizzato un sistema predittivo basato su un algoritmo che non solo misura la distanza, ma la esagera.

Se il caso dovesse ottenere lo status di azione collettiva, potrebbe potenzialmente avere un impatto su oltre un milione di proprietari di Tesla in California.

Il team legale di Hinton sostiene che questa presunta manipolazione fa apparire i veicoli più usati di quanto non siano in realtà, facendo quindi scadere le garanzie in modo più anticipato del previsto e lasciando i clienti con costose spese di riparazione.

Il cliente sostiene che Tesla abbia registrato il chilometraggio mentre l’auto era in riparazione

Nyree Hinton ha acquistato una Tesla Model Y del 2020 usata nel dicembre 2022 con 36.772 miglia sul contachilometri.

Al momento dell’acquisto, ha stipulato diverse garanzie, tra cui una garanzia base di 50.000 miglia e una copertura estesa per la batteria e l’unità di trasmissione. Ma non ci è voluto molto perché notasse qualcosa di strano.

Tra la metà di dicembre e l’inizio di febbraio, l’auto ha percorso in media 55,5 miglia al giorno, nonostante Hinton la utilizzasse poco, principalmente per brevi tragitti, per andare in palestra e per commissioni locali.

La situazione è peggiorata da fine marzo a giugno, quando il chilometraggio giornaliero è salito a oltre 72 miglia. Hinton sostiene che il contachilometri ha continuato a funzionare anche mentre l’auto era ferma in un centro di riparazione Tesla per diversi giorni.

Questo picco inaspettato ha fatto sì che l’auto di Hinton superasse le 50.000 miglia entro il 7 luglio 2023, ben prima di quanto sarebbe stato ragionevole considerando le sue abitudini di guida.

Il sistema del contachilometri sarebbe basato sul comportamento e sul consumo energetico, non sulla distanza

La causa non accusa Tesla di un malfunzionamento hardware, ma piuttosto di un progetto intenzionale. Secondo i documenti presentati in tribunale, il sistema del contachilometri di Tesla “utilizza algoritmi predittivi, metriche di consumo energetico e moltiplicatori del comportamento del conducente” invece di basarsi su metodi standard di tracciamento della distanza.

“Anziché affidarsi a sistemi meccanici o elettronici per misurare la distanza… Tesla Inc. utilizza un sistema di contachilometri che impiega algoritmi predittivi, metriche di consumo energetico e moltiplicatori del comportamento del conducente che manipolano e travisano il chilometraggio effettivo percorso dai veicoli Tesla”, si legge nella causa.

Hinton stima che le letture siano state gonfiate di almeno il 15% rispetto alle altre sue auto e alla sua storia di guida.

Egli ritiene che i dati manipolati abbiano portato direttamente alla scadenza anticipata della garanzia, costringendolo a pagare una riparazione della sospensione del valore di 10.000 dollari.

La causa sostiene che il chilometraggio sia gonfiato per ridurre le spese per le garanzie

Nel gennaio 2024, Hinton ha portato il suo veicolo al sesto appuntamento di manutenzione per risolvere i problemi alle sospensioni.

Sebbene questi fossero stati precedentemente coperti dalla garanzia, Tesla ha rifiutato di coprire l’ultima riparazione, sostenendo che il chilometraggio del veicolo aveva superato i limiti della garanzia.

“Legando i limiti di garanzia e i limiti di chilometraggio del leasing a letture ‘del contachilometri’ gonfiate, Tesla aumenta i ricavi delle riparazioni, riduce gli obblighi di garanzia e costringe i consumatori ad acquistare anticipatamente garanzie estese”, si legge nella denuncia.

Tesla nega tutte le accuse e ha trasferito il caso al tribunale federale di Los Angeles. L’azienda non ha commentato pubblicamente, ma ha già affrontato in passato denunce simili, come le precedenti cause legali che la accusavano di aver sovrastimato l’autonomia dei veicoli.