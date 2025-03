Taiwan investe in un Gasdotto in Alaska da 44 miliardi! Un modo per ammorbidire Trump

Taiwan collaborerà con l’Alaska Gasline Development Corporation (AGDC) per la realizzazione di un gasdotto da 44 miliardi di dollari, con l’obiettivo di ottenere una merce di scambio nei negoziati tariffari con gli Stati Uniti e di esercitare ulteriori pressioni sulla Corea affinché segua il suo esempio.

La società energetica statale taiwanese CPC Corporation e l’AGDC hanno firmato giovedì una lettera di intenti per l’acquisto di gas naturale liquefatto (LNG) e per la ricerca di potenziali investimenti nel progetto da 44 miliardi di dollari, ha dichiarato il Ministero degli Affari Economici del Paese al Taipei Times in un rapporto pubblicato venerdì, senza specificare i contributi previsti dalla CPC.

Il sistema di 1.300 chilometri (807 miglia) trasporterà il gas dal North Slope e spedirà fino a 20 milioni di tonnellate di GNL all’anno a partire dal 2030.

L’accordo di Taiwan è stato firmato a Taipei mentre una delegazione di rappresentanti dell’AGDC e del Glenfarne Group, lo sviluppatore del progetto, ha intrapreso un viaggio in Asia in programma da mercoledì al 30 marzo. Il team sta visitando anche la Corea, il Giappone e la Tailandia, nel tentativo di attirare gli investimenti degli alleati statunitensi nella regione.

La finalità dell’investimento è duplice: procurarsi gas naturale a prezzi accessibili e costanti e addolcire l’amministrazione Trump in vista dei prossimi dazi “Bilaterali”.

Un progetto appoggiato dall’amministrazione Trump

Il governatore dell’Alaska Mike Dunleavy, che fa parte della delegazione, incontrerà lunedì il ministro del Commercio, dell’Industria e dell’Energia Ahn Duk-geun nell’ambito di una visita di due giorni in Corea.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proposto in modo aggressivo il progetto agli alleati asiatici – Corea, Giappone e Taiwan – esortandoli a espandere le forniture di GNL dagli Stati Uniti per contribuire a ridurre i loro deficit commerciali. “La mia amministrazione sta anche lavorando a un gigantesco gasdotto per il gas naturale in Alaska, tra i più grandi al mondo, dove Giappone, Corea del Sud e altre nazioni vogliono essere nostri partner, con investimenti di trilioni di dollari ciascuno”, ha dichiarato Trump il 4 marzo.

Il Giappone ha già espresso il suo interesse ad acquistare GNL dall’Alaska. Dopo un vertice a Washington il 7 febbraio, Trump ha annunciato che “il Giappone inizierà presto a importare nuovi carichi storici di gas naturale liquefatto americano pulito in quantità record”, aggiungendo che i Paesi stanno cercando di creare “una joint venture” per le importazioni di petrolio e gas dall’Alaska.

Trump è pronto a svelare “ampi dazi reciproci” sulle nazioni, ma con un approccio più mirato che ampio, citando fonti che hanno familiarità con la questione. Alcuni Paesi potrebbero essere esclusi dal prossimo annuncio e non saranno incluse misure specifiche per il settore. Le misure tariffarie avranno probabilmente effetto immediato.

Trump avrebbe citato la Corea, insieme a Unione Europea, Messico, Giappone, Canada, India e Cina, come “abusatori del commercio”.

Venerdì Ahn ha completato un’altra visita di due giorni a Washington, che segue di poco la visita del ministro di tre settimane fa.

Ahn ha incontrato il Segretario al Commercio Howard Lutnick per chiedere ancora una volta un trattamento favorevole per la Corea in merito alla prossima tariffa reciproca, citando gli stretti legami industriali tra le due economie.

“Funzionari di alto livello del Ministero dell’Industria stanno effettuando una serie di viaggi back-to-back negli Stati Uniti al fine di alleviare la crescente incertezza che circonda una serie di annunci da parte del governo americano”, ha dichiarato Ahn in un comunicato di sabato.

Durante una conferenza stampa a Washington venerdì, il ministro ha dichiarato ai giornalisti che le tariffe reciproche entreranno probabilmente in vigore ad aprile.

“Sembra che la maggior parte delle nazioni non sarà in grado di evitare i dazi”, ha detto, ma ha aggiunto: ‘Affrontare le politiche tariffarie statunitensi non è una partita semplice e diretta’.