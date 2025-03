Ai Tedeschi ora interessano più i Soldi che la Sostenibilità

Un recente studio della società di ricerche di mercato NIQ, ripreso dal quotidiano Die Welt, rivela un cambiamento significativo nelle priorità dei tedeschi: la sostenibilità sta perdendo terreno a favore delle preoccupazioni economiche.

L’inflazione e la crescente pressione sui prezzi stanno portando i consumatori a considerare il consumo consapevole sempre più come un lusso.

Meno Senso di Colpa per Comportamenti Poco Ecologici

L’analisi di NIQ evidenzia come la sostenibilità non sia più una priorità per i tedeschi come lo era in passato. Questo si traduce in una minore propensione a sentirsi in colpa per comportamenti non rispettosi dell’ambiente.

Un sondaggio rappresentativo del 2019 mostrava che il 30% provava questo senso di colpa, mentre nel 2024 questa percentuale è scesa al 22%.

Secondo NIQ, questi comportamenti includono azioni come non separare o riciclare i rifiuti, non acquistare frutta e verdura biologica, scegliere prodotti con scarsi standard di benessere animale o preferire l’aereo per i viaggi.

Come la Pandemia ha Invertito la Tendenza

Gli esperti di mercato hanno analizzato i cambiamenti nelle abitudini di acquisto e consumo dall’inizio della pandemia di Coronavirus. I dati provengono dallo studio a lungo termine “NIQ Consumer Life”, che annualmente intervista 2.000 persone in Germania con più di 16 anni.

Petra Süptitz, esperta di consumatori di NIQ, spiega che la sostenibilità aveva conosciuto un periodo di grande interesse durante la pandemia. “Con i negozi chiusi, più tempo trascorso nella natura e un generale rallentamento, molte persone avevano iniziato a consumare in modo più consapevole.”

L’Impatto dell’Inflazione: La Sostenibilità Diventa un Lusso

Tuttavia, Süptitz sottolinea come questa tendenza si sia invertita. L’aumento dei prezzi ha reso i consumatori molto più attenti al costo e sempre più dipendenti dagli sconti. “La sostenibilità è sempre più vista come un lusso, poiché l’incertezza economica e l’inflazione hanno spostato le priorità dei tedeschi verso la gestione delle spese familiari, che in questo periodo possono diventare un problema serio.”

Questo cambiamento si riflette anche in altre cifre. Se nel periodo precedente alla pandemia il 34% delle persone era disposto a fare sacrifici personali per la protezione del clima, nel 2024 solo il 24% lo è.

Secondo Süptitz, la consapevolezza ambientale non è scomparsa, ma è diventata più pragmatica: “La sostenibilità è presa in considerazione quando il prezzo è conveniente.” Nonostante ciò, i prodotti biologici, vegani e vegetariani continuano a registrare una crescita maggiore rispetto ai prodotti tradizionali.

Peggiore Clima di Fiducia dei Consumatori Rispetto a Prima della Pandemia

Anche l’attenzione verso la salute e la nutrizione è diminuita dall’inizio della pandemia. Nel 2020, il 29% dei consumatori cercava attivamente cibo sano, mentre nel 2024 questa percentuale è scesa al 22%, un dato inferiore anche rispetto a prima del Covid-19. Secondo l’esperta, il benessere a lungo termine è passato in secondo piano, mentre rimane forte l’interesse per la forma fisica, con un boom di prodotti proteici e integratori alimentari, soprattutto tra i giovani.

In generale, l’umore degli acquisti in Germania rimane basso. L’ultimo studio sul clima dei consumatori condotto dagli istituti di Norimberga GfK e NIM indica un nuovo calo delle aspettative di reddito e della propensione all’acquisto, con un aumento della propensione al risparmio.

Gli esperti concordano che il clima di fiducia dei consumatori è peggiorato significativamente rispetto al periodo precedente la pandemia, evidenziando come le preoccupazioni economiche abbiano preso il sopravvento sulle altre priorità per le famiglie tedesche. Del resto anche a livello europeo il clima dei consumatori sta peggiorando ed è molto inferiore alla media.