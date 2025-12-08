Sudan: le RSF occupano il giacimento strategico di Heglig. Petrolio bloccato e “scacco matto” economico per Juba e Khartoum?

Le Forze di Supporto Rapido (RSF) del Sudan, un gruppo paramilitare, hanno preso il controllo di un giacimento petrolifero strategico al confine meridionale del Sudan con il Sud Sudan, interrompendo la produzione nel sito, mentre la guerra civile in Sudan e gli scontri con l’esercito si intensificano nella regione ricca di risorse del Kordofan.

Il giacimento petrolifero di Heglig, situato in posizione strategica al confine meridionale del Sudan, ospita il principale impianto di lavorazione del petrolio del Sud Sudan.

“La liberazione della regione petrolifera di Heglig è un punto cruciale nella liberazione dell’intera patria, data l’importanza economica della regione”, ha dichiarato lunedì il gruppo paramilitare RSF in un comunicato riportato dal New Arab .

I lavoratori e le forze governative a Heglig si sono ritirati dalla zona e sono entrati nel Sud Sudan domenica per evitare scontri che avrebbero potuto danneggiare gli impianti petroliferi, hanno riferito lunedì fonti governative a Reuters .

L’intensificarsi dei combattimenti e la protratta guerra civile in Sudan stanno minacciando il corridoio che permette al petrolio del Sud Sudan e del Sudan di raggiungere i mercati internazionali e a entrambi i paesi di ottenere entrate legittime per il loro greggio.

Il conflitto in Sudan è scoppiato nell’aprile 2023, quando l’RSF ha preso le armi contro l’esercito sudanese nella capitale Khartoum.

Il Sudan è l’unico canale per le esportazioni di petrolio greggio dal Sud Sudan, paese senza sbocco sul mare.

Il Sud Sudan si è separato dal Sudan nel 2011, portando con sé circa 350.000 barili al giorno (bpd) di produzione petrolifera. Tuttavia, l’unico oleodotto per l’esportazione dal Sud Sudan, paese senza sbocco sul mare, attraversa il suo vicino settentrionale, il Sudan.

Nel marzo 2024, il Sudan ha dichiarato forza maggiore sulle esportazioni di petrolio greggio dal Sud Sudan, a seguito di una grave rottura dell’oleodotto che trasporta il greggio dal Sud Sudan al porto in Sudan in una zona con attività militari attive.

Da quando è scoppiata la guerra in Sudan, le esportazioni di petrolio del Sud Sudan sono crollate . Il Paese ha faticato a ottenere fondi per il proprio bilancio, poiché le esportazioni di petrolio, da cui dipende il 90% delle entrate statali, sono state bloccate dalla rottura dell’oleodotto in Sudan.

Domande e risposte

Perché il giacimento di Heglig è così importante strategicamente? Heglig non è solo un sito estrattivo, ma ospita il centro nevralgico per la lavorazione e lo smistamento del petrolio. La sua posizione al confine tra Sudan e Sud Sudan lo rende il “collo di bottiglia” fondamentale. Chi controlla Heglig ha di fatto il potere di veto sull’export petrolifero del Sud Sudan e sulle entrate derivanti dai diritti di transito per il Sudan del Nord. È una leva di pressione economica formidabile in un conflitto prolungato.

Quali sono le conseguenze per il Sud Sudan, che non è direttamente in guerra? Le conseguenze sono disastrose. Il Sud Sudan è un paese senza sbocco al mare che dipende quasi esclusivamente (per il 90% del bilancio statale) dalla vendita di petrolio. Poiché l’unica infrastruttura di trasporto (l’oleodotto) passa attraverso il territorio sudanese ora in guerra, il blocco di Heglig significa il taglio netto delle risorse finanziarie per Juba. Questo espone il paese al rischio di insolvenza, impossibilità di pagare i servizi pubblici e potenziale instabilità interna.

Cosa si intende per “forza maggiore” nel contesto di questo oleodotto? La “forza maggiore” è una clausola giuridica nei contratti commerciali che esonera le parti dalla responsabilità per inadempimento dovuto a cause esterne, imprevedibili e inevitabili, come appunto la guerra. Il Sudan l’ha dichiarata a marzo 2024 perché i combattimenti hanno danneggiato fisicamente le condutture e impedito ai tecnici di effettuare le riparazioni necessarie. Di fatto, è l’ammissione che lo Stato non ha più il controllo sulla sicurezza delle infrastrutture energetiche.