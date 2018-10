Stiglitz a La7: l’Euro non funziona, ecco i motivi

Cari amici,

vi presentiamo un rapidissimo video nel quale il premio nobel Joseph Stiglitz spiega a La 7 la NON funzionalità dell’Euro. I motivi per cui questo non funziona sono semplici, e ne abbiamo parlato svariate volte su Scenari Economici. La creazione dell’Euro, avendo escluso come obiettivo la disoccupazione, ma essendosi concentrata solo sull’indipendenza della Banca Centrale, e sull’inflazione, il cui obiettivo non è mai comunque stato raggiunto, ha privato gli stati del controllo della politica monetaria, cioè del debito e degli interessi. Le regole di Maastricht hanno poi limitato fortemente le politiche fiscali e tutto questo invece che far convergere i cammini economici dei vari paesi li ha fatti divergere sempre più, danneggiando fortemente il progetto europeo.

Un breve discorso, ma illuminante, e che dovrebbe essere mandato in onda ogni volta che si parla di “TINA”, “There is no alternative”. all’Euro.

-Professò l€uro funziona?

-No,tutti questi problemi come rapporto deficit/pil al 3% sono cose inventate che non si basano sulla scienza economica. pic.twitter.com/156Uoa7mJf — €uro📴🇮🇹 (@QuestoTizio) October 27, 2018



