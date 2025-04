Stablecoin: come il “Genius Act” guiderà il Dominio del Dollaro nel settore e nelle Transazioni mondiali

Ciò, come spiegano di seguito, ha implicazioni sia per gli acquisti del Tesoro USA (a fini di riserva) che per l’egemonia del dollaro.

Le stablecoin di gran lunga più grandi sono USDT (emesse da Tether) e USDC (emesse da Circle), con rispettive quote di mercato del 63% e del 25%.

Inizialmente le stablecoin venivano utilizzate principalmente per facilitare il trading, il prestito o il prestito in altre attività digitali, prevalentemente su o tramite piattaforme di trading di attività digitali (exchange centralizzati o CEX).

Negli ultimi anni, tuttavia, l’uso dominante delle stablecoin si è spostato verso altri utilizzi (non CEX). Vi sono prove crescenti di un aumento dell’uso delle stablecoin per una varietà di scopi simili a quelli forniti dalla finanza tradizionale (TradFi). Le stablecoin vengono utilizzate per risparmiare in dollari USA, per effettuare transazioni in dollari USA e per transazioni transfrontaliere da dollaro USA a dollaro USA.