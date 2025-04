Il Pakistan valuta di importare il primo carico di Petrolio dagli USA per evitare i dazi

Il Pakistan sta attivamente valutando l’idea di importare petrolio greggio dagli Stati Uniti per la prima volta, al fine di ridurre il suo surplus commerciale con l’America ed evitare una delle tariffe più elevate, attualmente sospesa, sulle merci vendute negli Stati Uniti.

Il petrolio greggio è uno dei prodotti che il Pakistan sta attivamente valutando di acquistare dagli Stati Uniti per placare il presidente Donald Trump, ha dichiarato martedì a Reuters una fonte del governo pakistano e un dirigente di una raffineria locale.

Il Pakistan ha importato circa 140.000 barili al giorno (bpd) di petrolio greggio l’anno scorso, principalmente dai principali produttori dell’OPEC in Medio Oriente, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU).

Ora, il paese dell’Asia meridionale sta valutando la possibilità di acquistare greggio statunitense per la prima volta in assoluto per evitare un dazio del 29% sulle sue merci vendute in America, il suo principale partner commerciale. La tariffa del 29% sui prodotti pakistani è stata annunciata dal presidente Trump nel cosiddetto “giorno della liberazione”, ma è stata sospesa per 90 giorni la scorsa settimana, così come tutte le tariffe aggiuntive su tutti gli altri paesi tranne la Cina.

Una delegazione pakistana si sta recando a Washington D.C. in questi giorni per negoziare le tariffe e potrebbe utilizzare un accordo sui minerali come leva, hanno detto lunedì alla BBC i funzionari del governo.

Il greggio “è uno dei prodotti che verranno esaminati prima che una delegazione parli di tariffe con gli Stati Uniti”, ha dichiarato alla Reuters la fonte governativa direttamente coinvolta nella proposta di acquistare più greggio dagli Stati Uniti.

Il problema è che il Pakistan ha un forte surplus commerciale verso gli USA, che sono il primo paese per export di Islamabad, con 5,6 miliardi di dollari di Export. Al contrario la Cina è il maggior fornitore, mentre gli USA vi inviano merci per soli 1,569 miliardi di dollari, quindi con oltre 4 miliardi di dollari di surplus.

L’idea del Pakistan è di acquistare dagli Stati Uniti greggio per un valore equivalente alle sue attuali importazioni di petrolio e prodotti raffinati, che sono stimate intorno a un miliardo di dollari, ha dichiarato alla Reuters il dirigente della raffineria.

Il Pakistan è solo uno dei paesi che cercano di acquistare prodotti energetici americani per evitare le tariffe elevate.

La Corea del Sud, ad esempio, starebbe valutando maggiori importazioni di GNL per convincere Washington ad abbassare le tariffe, mentre l’India sta valutando la possibilità di eliminare la tassa sulle importazioni di gas naturale liquefatto americano per aumentare le importazioni di GNL dagli Stati Uniti e ridurre il suo surplus commerciale con gli Stati Uniti.