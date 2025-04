L’Economia cinese Ruggisce ancora a Marzo. PIL bene, Industria in forte crescita

Almeno sino all’imposizione dei Super Dazi l’economia cinese stava correndo, a livello di PIL e di produzione industriale. L’economia cinese è cresciuta del 5,4% su base annua nel primo trimestre del 2025, mantenendo lo stesso ritmo del quarto trimestre e superando le aspettative del mercato del 5,1%.

È rimasto il tasso di crescita annuale più forte in un anno e mezzo, nonostante gli stimoli in corso da parte di Pechino. Gli ultimi dati sul PIL sono stati sostenuti dai solidi dati sull’attività di marzo: la produzione industriale è aumentata al ritmo più veloce da giugno 2021, le vendite al dettaglio hanno registrato il maggior aumento in oltre un anno e il tasso di disoccupazione rilevato è diminuito dal massimo degli ultimi due anni.

Anche gli investimenti in capitale fisso hanno leggermente superato le aspettative nel primo trimestre. Sul fronte commerciale, le esportazioni hanno registrato la crescita più forte da ottobre, poiché le aziende hanno accelerato le spedizioni in vista dei dazi imminenti, mentre il calo delle importazioni si è ridotto.

L’ufficio di statistica ha dichiarato che l’economia cinese ha “avuto un inizio buono e costante” e ha sottolineato il ruolo crescente dell’innovazione. Tuttavia, l’intensificarsi delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti ha rapidamente offuscato le prospettive, aumentando la pressione su Pechino affinché introduca ulteriori misure di sostegno.

Ecco il relativo grafico

La crescita non è arrivata dal nulla, ma è stata generata da una produzione industriale attiva e in sviluppo, almeno sino a marzo. La produzione industriale cinese è aumentata del 7,7% su base annua nel marzo 2025, superando le aspettative del mercato di un aumento del 5,6% e accelerando rispetto alla crescita del 5,9% registrata nel periodo gennaio-febbraio.

È stata la più forte espansione della produzione industriale dal giugno 2021, in vista delle imminenti pesanti tariffe statunitensi. Tutti i principali settori sono cresciuti più rapidamente: manifatturiero (7,9% contro 6,9% in gennaio-febbraio), produzione e fornitura di elettricità, calore, gas e acqua (3,5% contro 1,1%) e industria mineraria (9,3% contro 4,3%).

Nell’industria manifatturiera, 39 dei 41 principali settori hanno mostrato un’espansione, in particolare computer e comunicazione (13,1%), produzione di calore (3,3%), fusione e laminazione di metalli ferrosi (7,7%), fusione di metalli non ferrosi (6,5%), estrazione e lavaggio del carbone (10,6%), automobili (11,5%), tessili (5,7%), prodotti chimici (8,8%) e petrolio e gas naturale (6,8%).

Mensilmente, la produzione industriale è aumentata dello 0,44% a marzo. Nel primo trimestre del 2025, la produzione industriale è cresciuta del 6,5%. L’anno scorso, la produzione industriale è aumentata del 5,8%.

Ecco il relativo grafico:

Ricordiamo che, per la stagionalità, il dato industriale di febbraio comprendeva gennaio quando vi è stata la grande festa del Capodanno cinese, per cui l’incremento della produzione era ancora più impressionante

Ora i dati del PIL cinese sono da prendere con le molle, e altri dati, di cui vi parleremo più tardi, sono tutt’altro che positivi. Nello stesso tempo l’euforia economica per il subentro di Trump si è fatta sentire sull’economia cinese, insieme ai forti stimoli del governo.

Bisogna vedere se questi stimoli avranno lo stesso effetto dal due aprile, nel secondo trimestre, perché i primi segni sono piuttosto inquietanti.