Spirali nel cielo europeo: un effetto del lancio del Falcon di SpaceX

Nella serata di lunedì 24 marzo, un insolito fenomeno ha catturato l’attenzione di numerosi cittadini in diverse nazioni europee, tra cui Regno Unito, Croazia, Polonia, Italia e Ungheria. Una brillante spirale blu ha fatto la sua comparsa nel cielo notturno, innescando un’ondata di fotografie, video e interrogativi sui social media.

Ecco un bel video dell’accaduto

Le ipotesi più disparate hanno iniziato a circolare, spaziando da velivoli sconosciuti e satelliti in avaria fino a suggestioni più fantascientifiche come l’arrivo di visitatori extraterrestri o la manifestazione di una remota galassia.

Tuttavia, Space.com ha prontamente svelato la natura di questo spettacolare evento, fornendo una spiegazione decisamente più terrena e, per molti, rassicurante. Contrariamente alle fantasie di incontri ravvicinati, la spirale blu era in realtà la conseguenza di un lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX.

Il razzo era decollato poche ore prima, alle 13:48 EDT (17:48 GMT) di lunedì, dal Complesso di Lancio Spaziale 40 (SLC-40) presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. La missione, denominata NROL-69, era di natura riservata e destinata al National Reconnaissance Office (NRO).

La spirale è apparsa sui cieli europei intorno alle 16:00 EDT (20:00 GMT) e ha persistito per alcuni minuti, lasciando a bocca aperta gli osservatori. Shanghai Daily ha condiviso su X un impressionante video time-lapse che mostrava la formazione e l’espansione della spirale sopra la Croazia.

Come indicato nel post, questo insolito vortice blu, che molti utenti dei social media hanno paragonato a una galassia spirale, è un esempio di quello che alcuni chiamano una “spirale di SpaceX”. Queste strutture si formano in seguito alla separazione del secondo stadio di un razzo Falcon 9 dal suo booster del primo stadio.

Mentre il secondo stadio prosegue il suo viaggio verso lo spazio, il primo stadio rientra nell’atmosfera terrestre. Durante questa fase di discesa, il booster inizia a ruotare su se stesso, espellendo contemporaneamente il carburante residuo. A causa dell’altitudine elevata a cui avviene questo scarico di carburante, esso si congela istantaneamente, conservando il caratteristico motivo a spirale creato dal movimento del booster.

Quando la luce solare riflette su questa struttura di carburante congelato, si creano queste manifestazioni dall’aspetto singolare nel cielo notturno.

La meraviglia e il mistero dell’oggetto sono stati catturati in immagini postate su X da Merlin Tomkins. Shu, un utente di Wolverhampton in Inghilterra, ha espresso un po’ più di preoccupazione, scrivendo: “Sembra che molti di noi in Europa (io sono a Wolverhampton, Regno Unito) abbiano appena assistito a un oggetto nel cielo. All’inizio pensavo fosse la luna dietro le nuvole, finché non ha iniziato a muoversi con una luce a spirale che emanava da esso… qualche idea?”.

Il fisico e divulgatore scientifico Brian Cox è intervenuto su X per rassicurare i cittadini britannici ed europei, confermando che l’evento era collegato al lancio di SpaceX avvenuto in precedenza nella giornata.

Nonostante la sua origine terrestre, lo spettacolo offerto dalla spirale nel cielo non è stato meno impressionante. Daniel Puchalski ha condiviso delle immagini della spirale blu nel gruppo Facebook “Smartphone Astrophotography”, commentando: “Ho catturato questa vista mozzafiato di uno scarico di carburante di un Falcon 9 sopra la Polonia! Scattato a mano libera con uno Xiaomi 14 Ultra. Una vista indimenticabile!”. Ha anche condiviso le incredibili foto con Space.com.

Anche l’astronomo Allan Trow ha immortalato la spirale, con una tonalità bianco ghiaccio, sopra il Bannau Brycheiniog National Park in Galles, condividendo l’immagine sul suo account X @AlDarkSkyWales.

Spirali di SpaceX come quella osservata nel Regno Unito e in Europa rimangono fenomeni relativamente rari, ma con l’aumento della frequenza dei lanci di Falcon 9 e di altri razzi, è probabile che diventino uno spettacolo più familiare in futuro.

Nonostante la spiegazione razionale, alcuni potrebbero essere rimasti delusi. L’utente Shu, menzionato in precedenza, ha risposto a un commentatore che discuteva la vera identità della spirale: “Vorrei che fosse stata un’invasione; avrei avuto bisogno di una pausa dal lavoro”.