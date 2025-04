Spagna, Portogallo e Francia Meridionale al buio. Crolla la produzione elettrica nella Penisola Iberica

Gli utenti in tutta la Pensiola Iberica segnalano interruzioni di corrente. La corrente elettrica è stata interrotta in diverse città del Paese, con i dispositivi collegati alla rete elettrica che potrebbero essere inutilizzabili.

Secondo i dati consultati da elEconomista , l’offerta è diminuita fino a 11.000 megawatt , passando da 26.695 a 15.970 megawatt. letteralmente sono scomparsi 15 GW di generazione elettrica!

Il blackout è stato generalizzato e ha interessato tutta la Spagna, colpendo il traffico, i semafori , gli ospedali , i trasporti pubblici , le forniture per ufficio e tutti i tipi di elettrodomestici. Gli utenti della metropolitana, delle Cercanías, dei treni ad alta velocità e degli autobus hanno dovuto essere salvati ed evacuati.

Le cause del blackout sono ancora sconosciute , riporta l’EFE . Però veder sparire 15 GW da un secondo all’altro non può essere completamente casualee.

Sebbene gli effetti del blackout siano stati avvertiti prima in Spagna, potrebbero aver raggiunto altri Paesi, come Portogallo e Francia , che stanno anch’essi segnalando interruzioni di corrente.

“Uno zero nel sistema peninsulare”

Red Eléctrica ha segnalato sul suo profilo X del social network che “si è verificato uno zero nel sistema peninsulare” per ragioni ancora sconosciute. L’agenzia ha spiegato che “si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse per risolvere il problema”. Intanto però ha anche affermato che la risoluzione sarebbe iniziata, a partire dal nord del Paese.

➡️Empezamos a recuperar tensión por el norte y sur peninsular, clave para atender progresivamente el suministro de electricidad. ➡️Es un proceso que conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen. Continuamos… — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025

Allo stesso modo, ha annunciato che ” sono stati attivati ​​piani di ripristino della fornitura di energia elettrica in collaborazione con le aziende del settore “.

Speriamo di sapere presto le cause, ma l’evento mette in edienza come il ricorso alle energie rinnovabili, instabili, abbia resto tutto il sistema estremamente insicuro e fragile, prono a interruzioni , che siano per cause doloso o colpose.

Giancarlo Torlizzi già da tempo metteva in evidenza il rischio estremo di affidarsi ad energie rinnovabili in modo incontrollato e senza un’adeguata programmazione

Maxi blackout in Spagna e Portogallo. A differenza dell’Italia non hanno regolato il sistema rinnovabili che ora sta fallendo. Noi abbiamo anticipato i problemi che loro ora stanno avendo (stoccaggi centralizzati e gestione rischio overgeneration). pic.twitter.com/aEwByltMQk — Gianclaudio Torlizzi (@TCommodity) April 28, 2025