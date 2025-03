Softbank converte ex Fabbrica LCD Sharp in un centro per l’Intelligenza Artificiale in Giappone

SoftBank ha l’ambizioso piano di trasformare un’ex fabbrica di display a cristalli liquidi Sharp in Giappone in un centro dati all’avanguardia segna uno sviluppo significativo nel panorama dell’intelligenza artificiale.

La struttura è progettata per ospitare agenti di intelligenza artificiale sviluppati in collaborazione con OpenAI, indicando una spinta strategica da parte di SoftBank per espandere la propria influenza nel settore tecnologico in rapida evoluzione.

L’acquisizione della fabbrica Sharp dismessa e del terreno adiacente, che dovrebbe essere finalizzata già venerdì, riflette l’impegno di SoftBank a riutilizzare le infrastrutture esistenti per tecnologie all’avanguardia. Stimato a circa 100 miliardi di yen, circa 620 milioni di Euro, l’acquisto rafforza la fiducia di SoftBank nello sfruttare beni sottoutilizzati nel contesto della fiorente economia digitale giapponese.

La costruzione del centro dati, che inizierà nell’anno fiscale 2025, promette una capacità sostanziale, con un’alimentazione iniziale che mira a raggiungere i 150 megawatt entro il suo debutto operativo nel 2026. Entro il 2028, il centro dovrebbe espandere la sua capacità di alimentazione a 250 megawatt, posizionandosi come una delle più grandi strutture giapponesi di questo tipo.

Al centro di questo progetto c’è la commercializzazione degli agenti di IA fondamentali di OpenAI, un’iniziativa promossa da SoftBank in Giappone. Le GPU essenziali per lo sviluppo e il funzionamento dei modelli di IA saranno fornite da nvidia e Stargate, quest’ultima una recente joint venture che si è concentrata sulle infrastrutture di IA negli Stati Uniti.

Grazie alla collaborazione con OpenAI, SoftBank è pronta a utilizzare le risorse dei clienti, tra cui risorse umane, marketing e altri dati, per addestrare e personalizzare gli agenti di IA. Questi programmi intelligenti possono prendere decisioni ed eseguire compiti in modo indipendente in base a criteri definiti dall’utente, presentando un potenziale di trasformazione simile a quello dei chatbot AI avanzati.

Questo approccio visionario di SoftBank, insieme a OpenAI, segna un rinnovamento nella tecolgia giapponese, il passaggio dalla fisica dei prodotti all’intelligenza artificiale. Questa fabbrica aveva un grande significato storico per il Giappone: il primo TV a cristalli liquidi venne proprio realizzato dalla Sharp, ma poi il Paese venne superato dal altri politi produttivi. Quindi, ora, la tecnologia si evolve.