Società con alle spalle Gates e Bezos vuole sfruttare il Litio del Congo

L’azienda statunitense KoBold Metals, tra i cui finanziatori figurano i miliardari Bill Gates e Jeff Bezos, sta cercando di sviluppare un enorme giacimento di litio in roccia dura nella Repubblica Democratica del Congo, mentre il Paese africano, che possiede anche grandi risorse di cobalto, oro e cobalto, sta cercando una partnership mineraria con gli Stati Uniti.

KoBold Metals ha puntato a rilevare una licenza mineraria per un’area, il progetto Manono, che promette grandi depositi di litio. L’azienda statunitense “sarebbe lieta di avere l’opportunità di sviluppare l’asset”, ha scritto Sandy Alexander, responsabile legale di KoBold Metals, in una lettera al presidente del Congo visionata da Bloomberg News.

Le risorse delle rocce di Roche Dure, nella Repubblica Democratica del Congo, “hanno il potenziale per diventare una miniera di litio su larga scala e di lunga durata”, ha scritto Alexander di KoBold nella lettera inviata al capo di gabinetto del Presidente della Repubblica Democratica del Congo Felix Tshisekedi il 21 gennaio.

Gli investimenti nel giacimento sono stati ostacolati da una disputa legale tra l’azienda australiana AVZ Minerals Ltd, la cinese Zijin Mining Group Co e il governo della RDC.

Due anni fa, la RDC ha annullato la licenza di esplorazione di AVZ Minerals. Ha diviso l’area di esplorazione in due aree separate e ne ha consegnata una all’azienda cinese Zijin.

All’inizio di questo mese, AVZ Minerals ha vinto una causa di risarcimento presso la Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC) per il progetto.

AVZ Minerals ha inoltre dichiarato di essere in trattativa con diverse parti con sede negli Stati Uniti per raccogliere fondi per il progetto di litio.

KoBold afferma di utilizzare l’intelligenza artificiale per esplorare i minerali. Attualmente, la società sostenuta da imprenditori e miliardari statunitensi sta esplorando più di 70 progetti in tutto il mondo.

Il mese scorso Josh Goldman, cofondatore e presidente della start-up, ha dichiarato a Reuters che KoBold Metals potrebbe valutare la possibilità di coinvolgere dei partner per accelerare lo sviluppo di una nuova miniera di rame in un altro Paese africano, lo Zambia, che potrebbe costare circa 2 miliardi di dollari.