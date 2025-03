Petrolio a 50 Usd al Barile? Non fermerà la crescita della produzine di Petrolio delle Grandi Società

La Exxon ha intenzione di aumentare la propria produzione di petrolio indipendentemente dalla direzione dei prezzi internazionali. Questo è quanto afferma un alto dirigente dell’azienda che ha parlato con Semafor questa settimana. Probabilmente riflette anche il sentimento di tutto il segmento delle super major del settore energetico. Dopotutto, è proprio questo l’obiettivo del consolidamento: raggiungere una maggiore efficienza che permette di infischiarsene dei prezzi medi, o quasi.

Exxon ha annunciato il suo piano per rilevare uno dei maggiori operatori dello shale patch, Pioneer Natural Resources, alla fine del 2023. Il valore dell’operazione è stato calcolato in 59,5 miliardi di dollari. All’epoca, Exxon dichiarò che l’accordo avrebbe portato a risorse combinate pari a ben 16 miliardi di barili di petrolio equivalente nel bacino del Permiano e che aveva tutte le intenzioni di sfruttarle.

Da 1,3 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno nel 2023, la multinazionale vedeva la sua produzione nel Permiano nel 2030 raggiungere i 2 milioni di barili al giorno. I prezzi non sono stati affatto menzionati come fattore nelle decisioni di produzione. Ora, secondo il dirigente che ha parlato con Semafor, l’obiettivo di produzione per il 2030 è stato alzato a 2,3 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno e non si parla comunque di prezzi.

“Riteniamo che i nostri costi operativi siano i più bassi del settore, il che significa che otteniamo di più da ogni barile prodotto”, ha dichiarato Bart Cahir, vicepresidente senior per l’upstream del segmento non convenzionale. “Questo ci dà un’enorme capacità di recupero quando si entra in zone più morbide del ciclo delle materie prime“.

Le società efficienti non hanno paura

Exxon non è sola in questa bolla di resilienza. Anche ConocoPhillips è presente con l’acquisizione di Marathon Oil per 22,5 miliardi di dollari lo scorso anno. C’è anche Chevron, con la sua imminente acquisizione del partner di Exxon in Guyana Hess Corp – a meno che Exxon non vinca la disputa arbitrale sul suo diritto di prelazione per gli asset di Hess in Guyana – e una serie di accordi minori, ma non meno significativi, che hanno ridisegnato il volto dell’industria petrolifera.

La resilienza è sempre stata uno degli obiettivi di una spinta al consolidamento. Fino a quest’anno, il principale motore di questo desiderio di resilienza era la politica climatica. Ora è Trump e i suoi piani per perseguire il dominio energetico degli Stati Uniti, il che significa inevitabilmente una maggiore produzione, che a sua volta significa inevitabilmente prezzi più bassi.

Il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright ha recentemente affermato che l’industria dello scisto nel Paese potrebbe continuare a pompare più petrolio anche se il prezzo del greggio scendesse a 50 dollari al barile. “La nuova offerta farà scendere i prezzi. Le aziende innoveranno, faranno scendere i prezzi e i consumatori e i fornitori rimbalzeranno avanti e indietro”, ha dichiarato Wright al Financial Times.

Non tutti però sono d’accordo, e tra questi c’è un altro alto dirigente di Exxon. A novembre, il presidente del settore upstream della supermaggioranza, Liam Mallon, ha dichiarato in occasione di un evento del settore che “non vedremo nessuno in modalità ‘trivella, baby, trivella’”.

“È improbabile che si verifichi un cambiamento radicale (nella produzione) perché la stragrande maggioranza, se non tutti, sono concentrati sugli aspetti economici di ciò che stanno facendo”, ha detto Mallon, intervenendo all’Energy Intelligence Forum di Londra,he ha fatto notare come ora si operi a 70 dollari al barile, per cui a soli 50 dollari, probabilmente, ci sarà un calo della quantità prodotta anche dai grandi bacini del Nord America.

Quello che vale per la Exxon, nella produzione del petrolio da scisto, non vale per gli altri: Daniel Yergin di Pioneer afferma semplicemente che “a 50 dollari al barile, l’economia dello scisto non funziona”, anche se il prezzo di breakeven per lo shale patch è sceso notevolmente, da 70 dollari al barile nel 2010 a soli 45 dollari al barile quest’anno, secondo S&P Commodity Insights. Il problema è che questo break even, questo prezzo di pareggio, non vale per tutti, ma viene a cambiare a seconda della zona e della maturità dei giacimenti, se sono più vicini all’esaurimento.

In effetti, questo esaurimento è stato probabilmente uno dei motivi dell’impennata di fusioni e acquisizioni degli ultimi due anni, insieme ai profitti record realizzati durante la crisi energetica in Europa. Con l’esaurimento delle aree migliori, l’unico modo per incrementarle era quello di acquistarle da un altro operatore del settore o di rilevare l’operatore stesso. Questo è esattamente ciò che hanno fatto Exxon, Chevron, Conoco e una dozzina di società più piccole, per migliorare la loro resistenza al calo dei prezzi del petrolio.