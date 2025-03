Skynet dietro l’angolo? La USAF e lo US Space Force vogliono la AI pare del controllo delle Armi Nucleari.

Sebbene sia stata per lungo tempo una minaccia di portata mondiale nella fantascienza, i funzionari dell’Aeronautica e della Forza Spaziale degli Stati Uniti vedono l’intelligenza artificiale (AI) svolgere ruoli importanti, se non addirittura critici, nell’attività di comando e controllo al centro delle capacità di deterrenza nucleare dell’America.

L’intelligenza artificiale può contribuire ad accelerare i cicli decisionali e a garantire che gli ordini arrivino a destinazione nel modo più rapido e sicuro possibile. Potrebbe anche essere utilizzata per assistere il personale incaricato di altri compiti, dall’elaborazione delle informazioni alla gestione della manutenzione e della logistica. Gli stessi funzionari sottolineano che l’uomo dovrà sempre essere coinvolto o almeno coinvolto, e che una macchina da sola non sarà mai in grado di decidere l’impiego di armi nucleari.

Un gruppo di ufficiali dell’Air Force e della Space Force ha parlato di come l’intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per supportare quella che formalmente viene chiamata architettura di comando, controllo e comunicazioni nucleari (NC3) durante una tavola rotonda all’Air & Space Forces Association’s 2025 Warfare Symposium , L’attuale impresa NC3 consiste in una vasta gamma di sistemi di comunicazione e di altro tipo in superficie, in aria e nello spazio, progettati per garantire che un attacco nucleare degli Stati Uniti possa essere effettuato in qualsiasi momento, indipendentemente dalle circostanze.

“Se non pensiamo all’IA e non la prendiamo in considerazione, perderemo e io non sono interessato a perdere”, ha dichiarato ieri il Magg. Gen. Ty Neuman, direttore dei piani strategici, dei programmi e dei requisiti dell’Air Force Global Strike Command (AFGSC). “Quindi dobbiamo assolutamente trovare una soluzione”.

“L’intelligenza artificiale deve far parte di ciò che sarà l’architettura NC3 di prossima generazione. Dobbiamo essere intelligenti su come utilizzare questa tecnologia”, ha continuato Neuman. “Certamente la velocità è probabilmente l’aspetto più critico. Ci saranno tantissimi dati e con le architetture digitali, le architetture resilienti e cose del genere, dobbiamo sfruttare la velocità di elaborazione dei dati”.

Neuman ha anche delineato il ruolo dell’intelligenza artificiale come strumento per le comunicazioni sicure. “Il modo in cui immaginerei che ciò avvenga nel mondo delle comunicazioni sarebbe l’uso dell’IA per – se un messaggio o una comunicazione viene inviata dall’Autorità di comando nazionale a un tiratore, l’IA dovrebbe essere in grado di determinare quale sia il percorso più veloce e sicuro per far arrivare quel messaggio dal decisore al tiratore”, ha spiegato il generale. “Come operatore umano in un sistema di comunicazione nel mondo di oggi, non sarò in grado di determinare quale sia il percorso più sicuro e protetto, perché ci saranno, sapete, segnali che vanno in 100 direzioni diverse. Alcuni potrebbero essere compromessi. Altri potrebbero non essere compromessi. Non sarò in grado di determinarlo, quindi l’intelligenza artificiale deve farne parte”.

L’Autorità di comando nazionale è il meccanismo attraverso il quale il presidente degli Stati Uniti ordina un attacco nucleare, un processo di cui potete leggere i dettagli qui . Attualmente l’America dispone di una triade nucleare di “lanciatori ” composta da bombardieri B-2 e B-52, missili balistici intercontinentali (ICBM) Minuteman III basati su silo e sottomarini balistici della classeOhio. I jet da combattimento F-15E Strike Eagle dell’Air Force, così come almeno alcuni caccia F-35A Joint Strike Fighter e F-16 Viper, possono anche trasportare bombe nucleari tattiche B61 .

L’intelligenza artificiale potrebbe essere preziosa nell’impresa NC3 anche al di là dell’aiuto al processo decisionale e alle comunicazioni.

“Possiamo analizzare i dati storici e identificare le tendenze, e questi strumenti di IA potrebbero essere utilizzati in modo predittivo. Potremmo usarli sui nostri sistemi per gestire in modo proattivo, come la manutenzione del sistema, per pianificare gli aggiornamenti del sistema e per ridurre i rischi di interruzioni inattese”, ha detto il col. Ryan Rose, vicedirettore per le comunicazioni militari e il posizionamento, la navigazione e il cronometraggio (PNT) presso il Comando dei sistemi spaziali, un altro dei partecipanti alla tavola rotonda. “Inoltre, i dati o le tendenze relative alla sicurezza informatica, o la possibilità di vedere cosa stanno facendo i nostri avversari, potrebbero essere utili per i responsabili delle decisioni”.

Sebbene sia stato fatto solo di sfuggita, il commento di Rose sulla sicurezza informatica offre un punto di vista notevole su come l’intelligenza artificiale potrebbe essere utile per aiutare a difendere reti come l’architettura NC3, sia nel dominio cibernetico che nello spettro delle radiofrequenze (RF).

Lo spazio decisionale nucleare è sempre stato caratterizzato da tempi brevi, anche quando si tratta di diffondere in modo sicuro gli ordini di attacco nucleare. Da decenni ormai si sa che il presidente ha a disposizione al massimo decine di minuti, se non molto meno , per esplorare le linee d’azione disponibili e sceglierne una o più da eseguire una volta individuata e identificata con certezza una minaccia nucleare in arrivo. Molte di queste linee d’azione sarebbero attuabili solo in determinate finestre temporali e qualsiasi interruzione del processo decisionale avrebbe conseguenze devastanti.

Il Dipartimento della Difesa sta già cercando di integrare le capacità guidate dall’intelligenza artificiale in altri ambiti decisionali , anche a livello tattico. Gli strumenti di IA vengono già utilizzati per contribuire al monitoraggio dello spazio aereo nazionale e all’ elaborazione dell’intelligence , oltre che per assistere nella manutenzione, nella logistica e in altre funzioni legate alla manutenzione .

Allo stesso tempo, sono state espresse preoccupazioni circa l’accuratezza dei modelli su cui si basano le attuali capacità guidate dall’IA e l’ idea di automatizzare qualsiasi cosa abbia a che fare con le armi nucleari è particolarmente delicata. Anche la fantascienza e gli altri ambiti della cultura popolare sono pieni di storie in cui la cessione di aspetti dell’arsenale nucleare americano a una macchina porta a un’apocalisse o rischia di farlo. Il film WarGames del 1983 presentava una realtà in cui una AI (vedete come il concetto venga da lontano), prendeva il controllo delle testate nucleari per terminare un gioco.

Il franchise di Terminator – a partire dall’ omonimo film del 1984 , ma meglio enfatizzato dalla scena d’apertura del sequel Terminator 2: Il giorno del giudizio 2 del 1991 – sono esempi lampanti di come si sia prevista una AI, Skynet, che prende volontariamente il controllo delle armi nucleari per distruggere l’umanità.

tutti affermano che, comunque un essere umano rimarrà sempre “nel circuito” decisionale quando si tratta di armi nucleari.

In qualsiasi discussione, tutte le parti, pur essendo molto desiderosi di avere la AI come elemento della catena decisionale, concordano sui seguenti punti:

Necessità dell'Umano nel Loop: Tutti i relatori hanno concordato sull'importanza cruciale di mantenere un controllo umano nel processo decisionale nucleare. Hanno spiegato che, per quanto avanzata sia l'IA, la sua affidabilità dipende dalla qualità dei dati che le vengono forniti. Dati corrotti potrebbero portare a output inaffidabili, rendendo indispensabile la supervisione umana per garantire l'accuratezza delle informazioni.

L'IA viene vista come un potente strumento per elaborare grandi quantità di dati, fornire analisi rapide e supportare i leader militari nel prendere decisioni più informate e tempestive. Tuttavia, non è concepita per sostituire il giudizio umano nella decisione finale sull'impiego di armi nucleari.

Rassicurazioni per il pubblico: Il Tenente Generale Gebara ha specificamente rassicurato il pubblico, affermando che la decisione finale sull'uso di armi nucleari sarà sempre presa da un essere umano, nello specifico il Presidente degli Stati Uniti. Questo per rispondere alle preoccupazioni che l'IA possa portare a decisioni autonome e potenzialmente pericolose in ambito nucleare.

Il problema è che anche l'”uomo nel loop”, il passaggio umano nella comunicazione nucleare, è efficace sulla base delle informazione che ha e che ne condizionano il comportamento. Se anche il passaggio umano ha delle informazioni distorte dalla AI, anche la sua efficacia verrà cancellata.

Skynet è dietro l’angolo.