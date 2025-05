PIL USA giù, ma Luci Accese: l’Impennata energetica smentisce la Crisi annunciata?

Francamente, leggendo i giornali, ho l’impressione che ci sia una sorta di divergenza fra quello che la stampa, soprattutto europea, vorrebbe che accadesse negli USA, e ciò che sta accadendo veramente, perché una serie di indicatori mostra come non ci sia un vero rallentamento economico oltreoceano, e non siano per nulla arrivate le cavallette.

Secondo un rapporto di Hong Cen Wei di Goldman, riportato da Zerohedge, dall’inizio dell’anno la domanda di energia elettrica negli Stati Uniti è aumentata del 5,5% rispetto al tasso di crescita medio annuo dello 0,6% registrato nell’ultimo decennio.

Un dato forte, che non può essere ignorato:

Sebbene tutti i settori della domanda di energia elettrica abbiano contribuito a questa crescita, più della metà della crescita proviene dal settore residenziale,

e non solo dal settore industriale e dal nuovo settore energivoro dei Data Center

e questo aumento persiste anche correggendo i dati con i fattori climatici.

Ciò che è degno di nota è che, con il rallentamento del PIL nel primo trimestre, dovuto interamente all’aumento delle importazioni per anticipare i dazi e al rallentamento della spesa pubblica, entrambi in linea con le politiche di Trump,, la differenza tra la domanda di energia elettrica statunitense corretta per le condizioni meteorologiche e la crescita del PIL statunitense è passata da -0,9 pp un mese fa a +0,4 pp[1], contro una media di -1,9 pp nell’ultimo decennio. In altre parole, la relazione storica tra le due serie suggerisce che la crescita del PIL statunitense oggi è pari o superiore al 3%, legata a un aumento dei consumi del settore privato e industriale.

Intanto in Cina..

Nel frattempo, mentre il consumo di energia elettrica negli Stati Uniti cresce al ritmo più veloce degli ultimi due anni, si registra un andamento speculare in Cina, dove la produzione di energia elettrica è effettivamente diminuita nel primo trimestre per la prima volta da anni.

Quindi gli USA sono in crisi, ma utilizzano più energia elettrica nelle famiglie e nelle aziende, mentre la Cina è un crescita, almeno secondo Pechino, ma utilizza meno energia. Qualcuno mi spiegherà il perché, prima o poi.