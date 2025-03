Scontro Trump Zelensky: i leader europei postano tutti l’esatto uguale messaggio. Telecomandati?

In seguito allo scontro del presidente ucraino Zelensky, che ha visitato il presidente Trump e JD Vance alla Casa Bianca, i Leader europei hanno tutti postato in modo inquietante lo stesso messaggio copia incolla su X a sostegno di Zelensky.

Il leader ucraino chiaramente non si aspettava di dover tenere l’incontro davanti alla stampa, non era preparato, non ha capacità dipliomatica, ed è rimasto visibilmente irritato per tutti i 50 minuti dello scambio.

La situazione è precipitata dopo circa 40 minuti di discussione, quando Zelensky ha iniziato a parlare male di JD Vance, Penso che tutti voi abbaite visto lo scontro:

Trump ha quindi preso la parola e ha iniziato a discutere animatamente con Zelensky, dicendogli che “sta giocando con la Terza Guerra Mondiale”.

Trump ha cacciato Zelensky prima del pranzo previsto e prima che potesse essere firmato un accordo per l’accesso ai minerali in cambio di una sicurezza continua.

Trump ha poi detto ai giornalisti che Zelensky non è chiaramente pronto ad accettare la pace e che “non ha carte da giocare” senza il sostegno degli Stati Uniti.

Zelensky si è anche rifiutato di scusarsi in una successiva intervista con Fox News.

A seguito di tutto ciò, i globalisti dell’UE Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, Commissione UE, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento UE, Antonio Costa, Presidente del Consiglio Europeo, e Manfred Weber, Presidente del Partito Popolare Europeo, hanno tutti inviato lo stesso messaggio.

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

La Metsola

Your dignity honours the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Roberta Metsola (@EP_President) February 28, 2025

Il rappresentate estero della UE, Costa:

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless. You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — António Costa (@eucopresident) February 28, 2025

Dombrovskis

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) February 28, 2025

Capogruppo PPE , Weber

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Manfred Weber (@ManfredWeber) February 28, 2025

Sono tutti telecomandati? Una sola mano gestisce gli account social delle élite europee? oppure semplicemente sono tutti talmente pigri che hanno fatto copia incolla dello stesso messaggio?

Si tratta di un fenomeno veramente inquietante. Chi comanda veramente nella UE?