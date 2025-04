“Scenario delle Professioni: oggi e domani”: il futuro del lavoro tra innovazione e trasformazione

Nel contesto di un’economia in rapida evoluzione, comprendere i cambiamenti in atto nel mondo delle professioni è fondamentale. Con questo spirito prende forma l’edizione 2025 di Scenario delle Professioni: oggi e domani, il forum organizzato da TeamSystem, Euroconference e The European House – Ambrosetti, appuntamento ormai imprescindibile per i professionisti italiani.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione sui profondi mutamenti che stanno ridefinendo il lavoro e il sistema fiscale.

Per la prima volta la manifestazione si articolerà su due giornate, il 13 e 14 maggio, con un format ibrido che prevede una parte in streaming e una sessione dal vivo, trasmessa anche in diretta, nella suggestiva cornice di Villa Erba a Cernobbio.

Questa nuova edizione conferma la volontà di ampliare l’accessibilità e offrire contenuti mirati e di qualità, pensati per i professionisti in cerca di strumenti aggiornati e concreti. Protagonista, tra gli altri, TeamSystem, promotore di soluzioni digitali per studi professionali e imprese, che insieme a esperti e opinion leader, affronterà i grandi megatrend internazionali attraverso un’agenda ricca di spunti.

L’obiettivo è fornire chiavi di lettura e strumenti operativi per affrontare il cambiamento, rafforzando competitività e capacità di adattamento. Un punto d’incontro tra evoluzione tecnologica ed esperienza professionale, per costruire una visione solida del domani.

Il programma si apre il 13 maggio con due tavole rotonde in diretta streaming, entrambe accreditate con 2 CFP. La prima, “La fiscalità che cambia tra riforme, normative europee e innovazione tecnologica”, coinvolgerà esperti del settore su temi cruciali come l’evoluzione del lavoro autonomo e l’uso dell’intelligenza artificiale.

A seguire, l’incontro “Il futuro del lavoro: evoluzioni giuslavoristiche, sostenibilità e sfide tecnologiche” analizzerà le trasformazioni del mercato occupazionale con l’intervento di esponenti istituzionali e rappresentanti del Gruppo TeamSystem.

Il giorno successivo si svolgerà la sessione in presenza a Villa Erba, con interventi di professionisti di primo piano e autorità del settore, che guideranno il confronto sulle principali tendenze del lavoro contemporaneo. L’intero evento sarà disponibile anche online, con commenti live per il pubblico da remoto.

Gran finale con la cerimonia del premio “Best in Class 2025”, promosso da Euroconference e TeamSystem in collaborazione con Forbes, che valorizzerà i professionisti eccellenti in quattro categorie: “Crescita e Competenza”, “Innovazione Digitale e AI”, “Giovani Professionisti” e “Sostenibilità”.