Scandalo: documenti militari segreti britannici abbandonati per strada!

Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato venerdì di aver avviato un’indagine urgente dopo che un tifoso di calcio ha trovato pile di documenti militari sensibili sparsi per una strada nel nord dell’Inghilterra.

Mike Gibbard, tifoso del Newcastle United, ha dichiarato di essersi imbattuto nei documenti mentre si recava a una partita in città il 16 marzo.

I documenti dell’esercito, alcuni dei quali recavano la dicitura “OFFICIAL – SENSITIVE”, sono fuoriusciti da un sacco nero della spazzatura e “si sono sparsi per tutta la strada”, ha detto Gibbard alla BBC Radio Newcastle venerdì.

“Ho sbirciato in basso e ho iniziato a vedere nomi su pezzi di carta e numeri, e ho pensato: “Che cos’è?””, ha detto.

La BBC ha detto che i fogli – molti dei quali strappati – includevano dettagli sui gradi dei soldati, sulle e-mail, sui turni di lavoro, sui registri delle armi e sulle informazioni di accesso alle strutture militari.

Un foglio era intitolato “chiavi dell’armeria e codici IDS”, un apparente riferimento a un sistema di rilevamento delle intrusioni.

L’emittente ha detto che diversi documenti sembravano riguardare la più grande guarnigione dell’esercito britannico, Catterick, ma il consulente per la sicurezza Gary Hibberd ha detto all ‘AFP che le informazioni rischiavano di compromettere la più ampia sicurezza nazionale.

“L’impatto e la portata di questa vicenda sono notevoli, non si tratta solo di un errore. Questo sarà oggetto di indagine ai più alti livelli dell’esercito”, ha detto Hibberd.

Un portavoce del Ministero della Difesa ha dichiarato: “Stiamo indagando con urgenza e la questione è oggetto di un’indagine interna in corso”.

Hanno confermato che “la documentazione relativa al dipartimento è stata recentemente consegnata alla polizia”.

La polizia di Northumbria ha dichiarato all ‘AFP che gli agenti erano stati allertati del ritrovamento nel distretto di Scotswood e che nel frattempo avevano trasmesso i documenti al ministero della Difesa.

Un portavoce del Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato che “verranno intraprese azioni appropriate in risposta a qualsiasi potenziale violazione delle informazioni”.

Le linee guida del governo britannico stabiliscono che i documenti sensibili devono essere inceneriti, ridotti in poltiglia o triturati, ma in passato i documenti riservati sono finiti in luoghi insoliti.

Uno dei casi più eclatanti risale al 2008, quando un funzionario pubblico britannico lasciò una cartella di documenti di intelligence con la dicitura “Top Secret” su un sedile del treno a Londra.