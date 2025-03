Satelliti cinesi si allenano al “Combattimento” nello spazio

Due ufficiali delle forze spaziali statunitensi hanno recentemente rivelato che sono stati individuati satelliti cinesi che si esercitano in “dogfighting” nello spazio, simulando manovre ad alta intensità per migliorare le capacità in potenziali conflitti orbitali.

Il generale Michael Guetlein, vice capo delle operazioni spaziali del servizio, ha discusso lo sviluppo in occasione di una conferenza annuale sulla difesa in Virginia, affermando che cinque satelliti cinesi sono stati osservati mentre eseguivano movimenti coordinati, simulando apparentemente un combattimento orbitale.

Un portavoce della Forza spaziale statunitense ha aggiunto che l’esercitazione ha avuto luogo nell’orbita bassa della Terra, coinvolgendo tre satelliti Shiyan-24C e due satelliti sperimentali Shijian-6 05A/B.



“Ci sono cinque diversi oggetti nello spazio che manovrano l’uno intorno all’altro, in sincronia e in controllo”, ha dichiarato. “È quello che chiamiamo dogfighting nello spazio. Si stanno esercitando su tattiche, tecniche e procedure per effettuare operazioni spaziali in orbita da un satellite all’altro”.

La simulazione spaziale è considerata parte di un più ampio sforzo di Pechino per sviluppare capacità volte a negare, interrompere o distruggere le risorse spaziali statunitensi.

Relativamente nuovo

LeoLabs, società di rilevamento spaziale con sede in Colorado, ha confermato che i satelliti cinesi sono stati osservati mentre eseguivano manovre sincronizzate, una tecnica nota come operazioni di rendezvous e prossimità (RPO).

L’RPO implica una navigazione e un controllo precisi, necessari ai veicoli spaziali per avvicinarsi, agganciarsi o operare in prossimità l’uno dell’altro.

Sebbene tali operazioni non siano inedite, Guetlein ha notato che la capacità di sincronizzare i movimenti di più di due satelliti contemporaneamente è relativamente nuova.

Questo sviluppo si aggiunge alla crescente lista di nuove capacità spaziali della Cina, potenzialmente in grado di rafforzare le sue operazioni militari e strategiche nello spazio.

“L’ambiente è completamente cambiato. In passato c’era un divario di capacità tra noi e i nostri vicini”, ha spiegato Guetlein. “Quel divario di capacità si sta riducendo in modo significativo e dobbiamo cambiare il modo in cui guardiamo allo spazio, altrimenti il divario di capacità potrebbe invertirsi”.

un domani gli USA potrebbero trovarsi in grossa inferiorità nello spazio.