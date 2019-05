Rotta Vs Rinaldi. “Sono vestita Blu Europa” “Mai azzurro Italia, manco per sbaglio”

posted by admin

Vi proponiamo due estratti veramente interessanti dalla discussione questa mattina , 14 maggio, a Coffee Break dell’ottimo Andrea Pancani, fra la Rotta, piddina dalla parlata a mitraglia, ed Antonio M. Rinaldi.

Ci si scalda subito. La Rotta mica veste “”Azzurro Italia” lei ci tiene a dire che veste “”Blue Europa”…..



Quindi Si passa al bello. La Rotta, che parla come una mitragliatrice perchè, evidentemente, si studia a memoria la lezioncina, parla con il solito pistolotto sull’efficienza nella P.A. Alla Fine Rinaldi chiede :

“Mi scusi, ma lei ha mai amministrato o diretto qualcosa”

“No, perchè non è mica obbligatorio. Pancanii vede il prevaricatore Rinaldi, per parlare bisogna avr diretto qualcosa, allora lei non può parlare”

“A dir la verità sono vicedirettore del TG La7″……

Silenzio, covoni che rotolano nel vento….. Le salvifiche previsioni del tempo…



