Romano Prodi, il demolitore d’Italia. Un video di God Save the Vintage

iSgnore e signori, preparatevi ad ascoltare una storia che si discosta dalle narrazioni convenzionali. Con una TV sempre pronta ad elogiare Romano Prodi, vi presentiamo in video che vi dà una visione diversa della Realtà, o meglio ve la dice, cosa che in Italia accade sempre più raramente.

Il video esplora la traiettoria di Prodi, descritto non come un rivoluzionario, ma come un amministratore del potere formatasi in contesti elitari internazionali come la LSE, fucina di future élite globali orientate a un’economia di mercato in cui lo Stato si fa da parte. Viene evidenziato come Prodi abbia iniziato a frequentare le “stanze che contano”, partecipando a incontri riservati come quelli della Commissione Trilaterale e del Gruppo Bilderberg, descritti come luoghi in cui si discute del futuro del mondo occidentale senza trasparenza.

Il punto centrale dell’analisi riguarda l’ingresso di Prodi nelle istituzioni economiche italiane, in particolare la sua doppia presidenza dell’IRI. Non viene nominato per le sue capacità manageriali, ma perché aveva detto chiaramente che l’IRI era qualcosa da smantellare. La sua missione non era quella di gestire un gruppo industrial, ma quello di demolirlo e svederlo, e nel demolire e svendere è stato bravissimo: basta ricordar le svendite delle banche, Alfa Romeo, che ora non esiste praticamente più.

La narrazione prosegue analizzando il ruolo di Prodi come Presidente del Consiglio. Si sostiene che il suo governo abbia attuato una politica di rigore estremo, definita “cura da cavallo”, con tagli alla spesa pubblica, aumenti delle tasse, congelamento degli stipendi e svuotamento del welfare, tutto finalizzato a rientrare nei parametri di Maastricht per l’ingresso nell’euro. Quindi le privatizzazioni selvagge: Enel, Eni , Telecom, Autostrade, tutto ha venduto, e a prezzi da svendit-

Poi la fine del saccheggio, il colpo definitivo, con l’introduzione dell’Euro e il disastro definitivo dell’Italia. Eppure lui è ancora qui, a predicare, a tirare i capelli…

Ma basta! Però Buon ascolto