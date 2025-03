Romania: la candidatura di Cailin Georgescu Respinta dalle Autorità Rumene. Democrazia finzione

La candidatura alle elezioni presidenziali del candidato sovranista Calin Georgescu è stata respinta dalle autorità elettorali rumene, una dliberazione che mette . A decidere la sua esclusione l’Ufficio elettorale centrale della Romania. La candidatura, stando all’emittente romena “Digi24“, sarebbe stata respinta “su basi formali e sostanziali”.

A confermare la decisione della Commissione elettorale è stato anche il leader dell’Alleanza per l’unione dei Romeni (Aur), George Simion.

Elon Musk ha definito questa decisione come “Folle”

Escludere un candidato dalle elezioni è sempre una ferita per la democrazia. Non importa chi sia il candidato, la democrazia si fonda sulla competizione aperta e sulla libertà di scelta. Quando si impedisce a qualcuno di candidarsi, si manda un messaggio pericoloso: la democrazia ha paura di alcune voci, di alcune idee.

La forza della democrazia sta nel confronto, nel dibattito, nella capacità di affrontare qualsiasi proposta politica con gli strumenti del ragionamento e della persuasione. Escludere un candidato per legge, soprattutto dopo che la candidatura è stata presentata, significa minare questa forza. Significa sostituire il confronto democratico con la decisione autoritaria, la paura del dissenso con la repressione legale.

Una vera democrazia non teme le candidature, non erige barriere legali per silenziare le voci scomode. Combatte la politica con la politica, le idee con le idee. Nel momento in cui si ricorre all’esclusione ex post, si tradisce l’essenza stessa della democrazia, trasformandola in un sistema fragile e timoroso.