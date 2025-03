Siria: gli USA condannano i massacri compiuti dalle milizie sunnite, la UE li appoggia

L’amministrazione Trump ha rilasciato domenica una dichiarazione di condanna in risposta alle uccisioni settarie in corso in Siria sotto il regime di Jolani, che ha incluso anche combattenti stranieri che vanno porta a porta e uccidono musulmani non sunniti e in alcuni casi cristiani a Latakia e dintorni, sulla costa.

Come riporta la AP ci sono stati scontri fra le milizie governative e alawiti che hanno portato a massacri indiscriminati di civili in diversi villaggi alawiti vicino alla costa, con le case delle minoranze saccheggiate e distrutte in modo indiscriminato.