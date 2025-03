Rolls Royce Raddoppia la capacità produttiva dei motori per Carri Leopard e ne sviluppa uno nuovo

Sebbene il Leopard 2 sia in uso da quasi 50 anni, il motore noto come MB 873 è ancora oggi considerato il punto di riferimento. La robustezza e la bassa vulnerabilità del motore multi-carburante, anche quando alimentato con carburante di bassa qualità, sono molto apprezzate dai conducenti di carri armati. Originariamente sviluppato per il progetto Kampfpanzer 70 a metà degli anni ’60, l’MB 873 è stato prodotto in serie a partire dal 1978 per tutti i carri armati da combattimento Leopard 2 e per l’intera famiglia di veicoli Leopard 2.

Sebbene il carro armato da combattimento principale abbia subito diverse fasi di modernizzazione nel corso della sua vita utile, sostanzialmente non sono state apportate modifiche al sistema di propulsione. La ragione principale è la logistica. Una modifica al motore o al gruppo propulsore richiede adattamenti alla trasmissione, al sistema di raffreddamento e al resto della trasmissione e, a seconda del tipo di modifica, eventualmente anche alla coppa dell’olio, per poter adattare di conseguenza lo spazio di installazione necessario. Questi cambiamenti hanno avuto un impatto così significativo sulla logistica che l’opzione di rimotorizzazione del Leopard 2, studiata qualche tempo fa dalla Rolls-Royce (allora ancora nota come MTU), utilizzando un motore noto come EuroPowerPack basato sul motore MTU MT883 Ka-500/501, è stata considerata inefficace dagli utenti del Leopard 2.

Tuttavia , con la recente assegnazione da parte della Bundeswehr di uno studio di sviluppo per un motore alternativo per il Leopard 2, noto come “OLYMP”, al produttore di carri armati KNDS Germany, che dovrebbe basarsi su un motore Liebherr – ha riferito hartpunkt – il progetto sembra aver preso slancio. Poiché la flotta Leopard 2 rimarrà sicuramente in servizio per diversi decenni, gli utenti ritengono evidente la necessità di esaminare almeno più in dettaglio la possibilità di un’opzione di ripotenziamento.

Grosso investimenti per produrre il MB 873

I costruttori di motori di Friedrichshafen, invece di mandarlo in pensione, hanno investito “pesantemente” nell’ampliamento della produzione dell’MB-873 e, secondo le loro stesse dichiarazioni, hanno raddoppiato la loro capacità produttiva.

In risposta alla crescente domanda e in linea con le previsioni di espansione del governo tedesco, l’industria dei motori per la difesa ha assunto circa 100 nuovi dipendenti. Negli ultimi due anni, diversi paesi hanno ordinato circa 245 carri armati Leopard 2, con un’opzione per ulteriori 20 e annunci di ordini per circa 160 unità aggiuntive.

Inoltre, ci sono ordini e aspettative per numerosi altri veicoli di supporto basati sul Leopard 2. Tutti questi carri armati devono essere dotati di nuovi motori. “Qualunque cosa sia necessaria, non abbiamo difficoltà a produrla in Germania”.

Contrariamente alla produzione dei motori Leopard 1, che non vengono riforniti da anni, il motore MB 873, secondo quanto dichiarato dal produttore, viene prodotto ininterrottamente in base alla domanda, cosicché le catene di fornitura sono di conseguenza attive.

Rolls-Royce vede anche il potenziale per estrarre più potenza dal motore, se lo si desidera o se necessario. A quanto pare la potenza dell’MB 873 può essere aumentata dagli attuali 1.100 kW a circa 1.200 kW. Ciò richiederebbe però almeno un adattamento del cambio. Probabilmente anche l’impianto frenante dovrebbe essere modificato per far fronte alla potenza aggiuntiva.

sLo sviluppo del 10V199

Indipendentemente dagli sforzi per espandere la capacità produttiva dell’MB 873, la Rolls-Royce sta attualmente sviluppando un motore basato sulla serie di motori 199, che potrebbe essere utilizzato anche come motore alternativo per il Leopard 2. La serie di motori 199 è ampiamente utilizzata e viene impiegata in numerosi veicoli da combattimento.

Le varianti a 6 cilindri (6V199) sono installate, ad esempio, sui veicoli blindati ruotati Fuchs 2 e Piranha V e sul veicolo cingolato ACSV G5. Le versioni a 8 cilindri (8V199) alimentano il veicolo blindato su ruote Boxer e numerosi veicoli cingolati: Ajax, ASCOD, M10 Booker e Borsuk.

Poiché la serie 199 utilizza lo stesso concetto di riparazione e addestramento, nonché molti componenti identici (pistoni, testate dei cilindri, ecc.), è possibile realizzare notevoli vantaggi in termini di sinergie logistiche ed economie di scala sull’intera flotta delle forze armate. Inoltre si tratta di un motore adatto ad un funzionamento in un sistema ibrido.

Con il 10V199 sarà presto disponibile sul mercato un’altra variante della serie, in grado di alimentare anche i carri armati. Come ha dichiarato la Rolls-Royce ad hartpunkt, l’azienda sta attualmente sviluppando il motore a proprie spese. La consegna dei primi motori a un cliente non specificato è prevista per il 2026. Proprio come l’MB 873, il 10V199 dovrebbe essere in grado di erogare fino a 1.100 kW.

Il produttore del motore afferma inoltre di aver condotto a proprie spese uno studio sull’integrazione del 10V199 sul Leopard 2. Il risultato ha dimostrato che il motore poteva essere installato con successo nel carro armato da combattimento principale apportando le opportune modifiche al sistema di trasmissione e di raffreddamento.

Poiché il 10V199 (circa 27 litri di cilindrata) è più corto dell’MB 873 (47,6 litri di cilindrata), si libererebbe spazio nello scafo del carro armato, che potrebbe essere utilizzato per altri scopi. Anche il peso del 10V199 dovrebbe essere notevolmente inferiore alle 2,2 tonnellate dell’MB 873.