Ristoranti Usa al collasso: debiti record e sale vuote, salta l’anello debole del settore

La TV è piena di programmi sui ristoranti , da ambo i lati dell’Atlantico, eppure questo non vuol dire che questi locali fioriscano. Anzi il settore della ristorazione americano sta subendo l’ennesima brutale selezione.

Altri due grandi operatori di catene di ristoranti hanno presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11, aggiungendosi a un elenco sempre più lungo di aziende che lottano per sopravvivere a debiti crescenti, costi operativi in aumento e consumatori in difficoltà finanziaria.

EYM Diner, un operatore in franchising di Denny’s con 30 punti vendita, ha presentato istanza di fallimento il 4 novembre, dichiarando passività comprese tra i 10 e i 50 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Nation’s Restaurant News . Oltre all’operatore in franchising di Denny’s, anche l’operatore in franchising di Schlotzsky’s ha chiesto la protezione prevista dal Capitolo 11, secondo quanto riportato da TheStreet .

L’operatore, JPrieto Hospitality, gestiva in precedenza 10 punti vendita della catena di panini, ma da allora ha visto ridursi la propria presenza. L’azienda con sede in Texas dispone di circa 532.000 dollari di attività a fronte di 350.000 dollari di passività. Il suo fatturato annuo è sceso da 8,26 milioni di dollari nel 2024 a 8,19 milioni di dollari nel 2025, mentre il fatturato fino al 5 novembre ammontava a soli 4,11 milioni di dollari, riporta TheStreet .

Tuttavia, la crisi si estende ben oltre i ristoranti specializzati in colazioni e le paninoteche.

Meritage Hospitality Group, affiliato di Wendy’s, ha presentato istanza di fallimento a settembre, dopo aver gestito 314 ristoranti in 15 stati. L’azienda aveva già chiuso 60 punti vendita con rendimenti insufficienti, mentre altre decine rischiavano potenzialmente la chiusura.

Poi è stata la volta di Out West Restaurant Group, affiliato di Outback Steakhouse, che ha presentato istanza di fallimento all’inizio di questa settimana, sottoponendo 61 ristoranti a una procedura di ristrutturazione. Il suo debito era lievitato fino a circa 449 milioni di dollari.

“L’affluenza dei clienti e gli utili hanno continuato a diminuire, mentre i costi delle materie prime, della manodopera e altri costi di produzione hanno continuato ad aumentare”, ha dichiarato l’amministratore delegato David Goronkin, secondo i documenti depositati in tribunale.

Notiamom che a saltare sono sempre di più le catene intermedie, che gestiscono decine di punti vendita, con centinaia, se non migliaia di dipendenti, e che sentono da un lato la pressione dei Franchisee, dall’altro il calo immediato della clientela. La loro maggiore rigidità e flessibilità li rende l’anello debole della ristorazione americana, ma non significa che, presto o tardi, il cambiamento di abitudini e gli amenti dei costi porteranno a problemi sino al vertice della catena alimentare.