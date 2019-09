RINALDI VS LAGARDE: la BCE ha fallito, ecco il perché

Vi presentiamo l’intervento del parlamentare europeo Antonio Maria Rinaldi nella discussione sulla nomina del presidente della BCE, carica per la quale è candidata la ex FMI Christine Lagarde. Nel negare il voto Rinaldi sottolinea come le politiche monetarie della BCE sinora avranno si salvato l’euro, ma non sono servite a salvare le aziende europee. Una politica monetaria per l’élite, non per i cittadini, e non avendo Lagarde spiegato come voglia cambiare l’atteggiamento della Banca Centrale, non si è guadagnata la fiducia di Rinaldi.

Buon ascolto.