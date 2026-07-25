La Corte Penale Internazionale dell’Aia vive una delle crisi più profonde e drammatiche della sua storia. L’Assemblea degli Stati Parte ha votato a maggioranza schiacciante per la rimozione immediata del Procuratore Capo, Karim Khan.

I numeri mostrano una frattura insanabile: 82 paesi a favore del licenziamento, 13 contrari e 15 astenuti. L’accusa principale parla di “grave cattiva condotta e grave violazione dei doveri d’ufficio”, un verdetto che cancella l’autorità dell’uomo che doveva rappresentare la giustizia globale.

Votazione dell’Assemblea CPI

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│ Decisione Numero di Stati │ % dei Voti │

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│ Favorevoli alla cacciata 82 │ 74.5% │

│ Contrari 13 │ 11.8% │

│ Astenuti 15 │ 13.6% │

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Le accuse personali che travolgono l’istituzione

A far precipitare Khan è stata un’indagine per presunti abusi e molestie sessuali ai danni di una collaboratrice. Un rapporto delle Nazioni Unite ha evidenziato condotte inappropriate e non consensuali. Di solito c’è resposnabilità penale per accuse molto più lievi.

Sebbene un parere tecnico di tre giudici avesse sollevato dubbi sulle procedure d’indagine, la pressione politica e l’impatto d’immagine sono stati devastanti. Due terzi del Presidium dell’Assemblea hanno ritenuto provate le violazioni, portando prima alla sospensione e poi al licenziamento definitivo.

Un ente fragile esposto agli abusi politici

La vicenda mostra la profonda vulnerabilità di un tribunale nato per giudicare i leader mondiali, ma incapace di gestire le dinamiche interne. Khan aveva fatto scalpore richiedendo mandati d’arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per i vertici di Hamas.

I critici sostengono che il procuratore abbia cercato di usare le indagini internazionali come scudo per deviare l’attenzione dalle sue vicende personali. Un’istituzione incapace di garantire la certezza del diritto al suo interno finisce per perdere ogni credibilità esterna.

La gioia di Washington e l’effetto sulle superpotenze

I grandi rivali della Corte assistono allo spettacolo con forte soddisfazione. Gli Stati Uniti, che non aderiscono al Trattato di Roma, non hanno nascosto il loro compiacimento.

L’amministrazione americana ha definito la CPI “un’istituzione irrimediabilmente corrotta” e ha ribadito l’intenzione di smantellarne l’influenza tramite sanzioni, restrizioni sui visti e blocchi finanziari.

Pressioni USA: Sanzioni dirette al personale e divieto di ingressi.

Sanzioni dirette al personale e divieto di ingressi. Abbandoni illustri: Il Venezuela ha annunciato il ritiro ufficiale, accusando la Corte di parzialità geografica.

Il Venezuela ha annunciato il ritiro ufficiale, accusando la Corte di parzialità geografica. Controlli incrociati: Mancanza di un organo terzo davvero neutrale. alla fine le accuse hanno quai sempre dei risvolti politi, e questo ne mina la serietà.

Mentre le guerre globali aumentano, l’ente che doveva punire i crimini di guerra appare sempre più debole, parziale e condizionato dai giochi di potere internazionali. I mandati di arresto restano formalmente validi, ma l’autorevolezza morale della Corte è ormai compromessa.