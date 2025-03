Accordi commerciali Vietnam – USA per 4,15 Miliardi, nonostante Trump. Un ottimo esempio

Le aziende americane e vietnamite hanno firmato questa settimana diversi accordi nei settori dell’energia e dei minerali per un valore stimato di 4,15 miliardi di dollari, mentre il Paese del sud-est asiatico cerca di evitare i dazi statunitensi e di incrementare la cooperazione con le aziende americane.

Il ministro del Commercio vietnamita Nguyen Hong Dien ha visitato gli Stati Uniti questa settimana e ha avuto colloqui con il rappresentante del commercio statunitense Jamieson L. Greer per far progredire la cooperazione economica e commerciale bilaterale, hanno riferito i media statali vietnamiti.

“La politica del Vietnam è quella di costruire legami economici e commerciali armoniosi, sostenibili, stabili e reciprocamente vantaggiosi con gli Stati Uniti”, ha dichiarato il ministro vietnamita.

“Il Vietnam non intende creare alcuna barriera che possa danneggiare i lavoratori o la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti”, ha aggiunto il ministro.

Tra gli accordi tra Stati Uniti e Vietnam, la PetroVietnam Gas Corporation ha firmato contratti a lungo termine per il gas naturale liquefatto con Conoco Phillips ed Excelerate Energy, ha riferito Viet Nam News.

Tra gli altri accordi, Bình Sin Refining and Petrochemical JSC ha collaborato con Kellogg Brown & Root per uno studio sul carburante sostenibile per l’aviazione, mentre PetroVietnam Power ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con GE Vernova per le attrezzature delle centrali elettriche a gas.

Il Gruppo Masan ha firmato un memorandum d’intesa con la US International Development Finance Corporation per il sostegno finanziario a progetti di lavorazione di minerali profondi.

Il Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex), commerciante di carburanti, e i principali fornitori di etanolo degli Stati Uniti, US Grains Council (USGC), Renewable Fuels Association (RFA) e Growth Energy (GROWTH), hanno concordato di incrementare il commercio di biocarburanti.

Gli accordi hanno un valore di 4,15 miliardi di dollari, secondo una dichiarazione di PetroVietnam Power citata da Reuters.

Il Vietnam sta anche spingendo affinché gli Stati Uniti riconoscano la sua economia come “economia di mercato” e rimuovano lo status di “economia non di mercato”.

“Questa sarebbe una decisione importante, che riflette lo status del nostro partenariato strategico globale”, ha dichiarato il Ministro del Commercio Dien ai media statali vietnamiti.

Il rappresentante statunitense per il commercio Greer ha dichiarato: “Il Vietnam deve adottare misure più incisive per aprire ulteriormente il suo mercato e migliorare l’equilibrio commerciale tra i nostri due Paesi”.

Il Vietnam ha un enorme surplus commerciale con gli USA e questi accordi sono sicuramente stati conclusi anche per evitare di essere colpiti da dazi commerciali punitivi.