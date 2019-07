Ricchiuti (P.P.I.)” Delocalizzare? Facile a dirsi…”

Sempre più frequente sui social si leggono post o commenti di utenti che invitano i piccoli imprenditori a delocalizzare come rimedio a tutti i mali , come se all’estero tutto fosse oro. Ma sappiamo benissimo che non è così. A tal proposito condividiamo sul blog scenarieconomici.it , il pensiero di Lino Ricchiuti , presidente del movimento Popolo Partite Iva pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook .

“Sento parlare più volte del fatto di dislocare all’estero per sfuggire agli assatanati di tasse nostrani. Sento anche da altre fonti che tanti sono rientrati con la coda tra le gambe. Perché questo? Per il semplice motivo che spostare una piccola attività è oltremodo complicato. L’azienda più facile da spostare ovviamente è quella di software: fai un click e cambi sede. Le multinazionali non fanno altro che spostare la sede in un altro paese a scelta e il gioco e fatto. Le aziende che hanno un marchio conosciuto in tutto il mondo, spostandosi non hanno problemi ma solo benefici, salvo mantenere il made in Italy ancora importante.

Per una attività più semplice come negozi ecc. ovviamente bisogna conoscere le abitudini del paese e i prodotti appropriati oltre alla lingua.

Per tutte le altre sono cazzi !! Prendiamo ad esempio un comune piccolo imprenditore che dovesse decidere di spostare, cosa succederebbe?

1) perdita totale di tutti i clienti con cui fa il conto lavorazione.

2) perdita totale o parziale di tutti i fornitori senza i quali dovrebbe allargare e fare anche la loro produzione con costi e investimenti faraonici.

3) perdita totale della piccola rete commerciale con i privati.

4) spesa per patrimoniali sugli immobili + affitto per eventuale capannone all’estero.

5) Minimo 5 anni di perdite per riconfigurare l’azienda e i macchinari per la nuova situazione.

Questo conto della serva va fatto, oltre al fatto di informarsi adeguatamente su quello che vi aspetta, altrimenti l’Italia vi sembrerà un sogno.

Se sei ricco , non sei straniero in nessun Paese, ma se vai via dal tuo perchè in difficoltà economica e per di più hai anche famiglia , stai giocando alla roulette russa.

Qua abbiamo le nostre radici e qua lottiamo per i nostri diritti. Che non sarebbe stato come andare a una serata di gala, beh questo lo abbiamo sempre saputo.“