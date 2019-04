Regno Unito: proseguono gli ottimi dati sul lavoro (ma molti parlamentari Tory rischiano di perderlo)

Nonostante i problemi legati alla brexit i dati della disoccupazione inglese si mantengono ottimi, a valori che non si vedevano dagli anni settanta:

Il tasso di disoccupazione Uk è rimasto fisso al 3,9% cosi come in Gennaio ed in Dicembre 2018. Sono i valorri più bassi dal novembre 1974 gennaio 1975, l’anno dei Monty Python and the Holy Grail, o prima che si formassero i Sex Pistols. La media della disoccupazione nel Regno Unito è stata del 7% dal 1971 al 2019, per cui ora siamo solo leggermente al di sopra della metà.. Il minimo fu nel 1973 con lo 3,4%, mentre il più alto fu nel 1984 con il 12%, in piena era Thatcher.

In una situazione in cui la Brexit non si fa ancora sentire sull’occupazione a rischiare il posto di lavoro sono però i parlamentari conservatori, Tory. Negli ultimi 12 mesi si sono iscritti nel partito ben 30 mila nuovi membri, che attualmente giunge a 150 mila partecipanti. I motivi di questo aumento degli attivisti politici non è chiaro, se da un lato vi è stata una campagna di promozione del partito, dall’altro sembraa che molti inglesi vogliano dire la loro su chi potrà essere il successore di Theresa May se non proprio escludere i Tory con posizioni più vicini ai remainer,, cioè a coloro che vogliono la permanenza o stretti legami con la UE. Ci sono già stati casi clamorosi in cui alcuni membri del parlaamento sono stati sfiduciati dalle rappresentanze locali dei partiti e molti temono che un centinaio di membri del parlamento possano perdere la candidatura alle prossime elezioni.



