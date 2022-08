Quest’anno c’è un record nell’uso dei jet privati. Alla faccia di Greta

Ogni giorno si parla di clima, di surriscaldamento, di CO2. i testimonial sono spesso i VIP, quelli che quest’anno hanno raggiunto un record di utilizzo dei

E ora, grazie agli account Twitter di @CelebJets e @ElonJet, sappiamo bene quando persone come Kylie Jenner, Taylor Swift o Elon Musk prendono il volo con i loro jet privati. Questo è stato il tema di un nuovo rapporto del Wall Street Journal pubblicato nel fine settimana che ha analizzato le reazioni all’uso dei jet privati.

Gli account di Twitter rendono il mondo partecipe di ogni volo, anche di quelli come il volo di 17 minuti che la Jenner ha fatto a luglio e che l’ha portata a essere bollata come “criminale climatica”. Le battute sull’uso del jet di Taylor Swift hanno dato vita a dei meme che la ritraggono mentre usa il suo jet per andare da Starbucks e per fare la spesa.

“Il jet di Taylor viene prestato regolarmente ad altre persone. Attribuire la maggior parte o tutti questi viaggi a lei è palesemente scorretto”, ha dichiarato il portavoce di Taylor Swift al Wall Street Journal. Il proprietario degli account Twitter, il ventenne Jack Sweeney, ha dichiarato di sperare che i dati resi pubblici costringano i passeggeri privati “a essere più efficienti”. Del resto i VIP stanno veramente usando i propri Jet privati come noi usiamo le biciclette

Floyd Mayweather's Jet Took off from San Diego, California, US. pic.twitter.com/YHLrIn9dJq — Celebrity Jets (@CelebJets) August 15, 2022

Come osserva il WSJ, finora i dati hanno provocato solo indignazione per il clima. Ma questo non ha impedito ai voli privati di aumentare del 30% dal 2019, si legge nel rapporto. Il settore ha registrato una “crescita record” dall’inizio della pandemia.

Darren Banham, amministratore delegato di Discovery Jets, una società di charter e gestione di jet, ha dichiarato al WSJ: “Sono stato nel mercato dei jet privati negli ultimi 10 anni, e sul lato commerciale dell’aviazione per 22, e non ho mai visto il business dei jet privati con questo sviluppo”.

Si stanno affacciando nuovi clienti, tra cui quelli interessati agli aerei condivisi e ai servizi charter on-demand. In effetti, il 75% dei clienti di una famosa società di jet privati, JB Jets, è la prima volta che vola. Ogni volta che una celebrità pubblica un post sul volo privato, oltre ad alimentare l’indignazione, offre un “colpo di coda” al settore. A volte le persone noleggiano i jet anche a ore, vista la facilità di navigazione e di programmazione. Poi è molto semplice partire, senza pratiche particolari o controlli. Il fondatore di JB Jets, Ben Parker, ha dichiarato: “Ci si può presentare 15 minuti prima, cinque minuti prima. Potete presentarvi in ritardo e l’aereo vi aspetterà”.

I clienti sono interessati ai servizi di base, per la maggior parte, dice Parker. “La gente crede che i nostri clienti vogliano caviale e champagne, ma che ci crediate o no, di solito vogliono McDonald’s o Burger King.” Abbiamo quindi una classe di ricchi, ma non ricchissimi, che sta utilizzando i servizi dei jet privati, e se ne infischia bellamente delle emissioni di CO2, salvo poi sfilare per il cambiamento climatico e per far diventare più cari i voli delle persone normali, esattamente come sta accadendo.