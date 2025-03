Quark Hotel Milano: posizione strategica, ampi spazi e servizi esclusivi per eventi aziendali di successo

Organizzare eventi aziendali di successo richiede location ampie, flessibili e dotate di strumenti tecnologici all’avanguardia. Proprio in questo si distingue il Quark Hotel Milano, struttura unica nel panorama milanese grazie ai suoi grandi spazi, alla posizione strategica e a un approccio che invita a “pensare in grande”. L’hotel è in grado di soddisfare ogni esigenza del segmento MICE, offrendo soluzioni su misura per meeting, congressi e conferenze di ogni dimensione.

Un centro congressi all’insegna della flessibilità

Il centro congressi di 6.200 mq si sviluppa su quattro livelli e comprende 38 sale riunioni, tutte con luce naturale e un ricco equipaggiamento tecnologico. Questa versatilità permette di ospitare eventi di vario tipo e grandezza, dai workshop più riservati ai congressi con centinaia di partecipanti. L’ampia modularità delle sale, infatti, consente di gestire le diverse aree in modo autonomo, offrendo soluzioni su misura per ogni azienda.

Sale plenarie per numeri da record

Tra gli spazi più rappresentativi delle sale meeting ed eventi spiccano le due sale plenarie. La prima può accogliere 1.500 persone con disposizione a teatro, mentre la seconda, in stile anfiteatro, da 800 posti è dotata di cabina regia, rendendola ideale per conferenze e presentazioni di alto livello.

Questi spazi garantiscono un impatto scenografico di grande effetto e offrono infrastrutture tecnologiche evolute, come impianti audio-video di ultima generazione e connessione internet ad alta velocità.

Servizi aggiuntivi per eventi indimenticabili

Il Quark Hotel Milano mette a disposizione un team specializzato nella pianificazione e gestione di grandi eventi, in grado di fornire assistenza dedicata in ogni fase dell’organizzazione. Le sale sono già equipaggiate con videoproiettori, schermi, lavagne mobili e sistemi audio performanti, riducendo al minimo gli allestimenti esterni necessari. Completa l’offerta un parcheggio scoperto e un garage coperto, entrambi ampi e facilmente accessibili, perfetti per gli ospiti che raggiungono la struttura con mezzi propri.

Nuovo outlet esterno: innovazione e relax per il target MICE

Quest’estate il Quark Hotel Milano inaugura un nuovo outlet esterno pensato per valorizzare ulteriormente l’esperienza MICE. Questa area, aperta durante la stagione estiva, offre:

Due nuove piscine esterne , ideali per momenti di relax e networking informale;

, ideali per momenti di relax e networking informale; Un’ elegante area relax perfetta per rigenerarsi tra un meeting e l’altro;

perfetta per rigenerarsi tra un meeting e l’altro; Un ampio giardino che si presta a numerose attività;

che si presta a numerose attività; Un food truck per soluzioni gastronomiche rapide e di qualità;

per soluzioni gastronomiche rapide e di qualità; Uno scenario ideale per eventi open-air fino a 200 persone, perfetto per cocktail, aperitivi e momenti conviviali.

La ristorazione che fa la differenza

All’interno dell’hotel si trova “Morbido”, ristorante casual dining alla carta che valorizza i sapori della tradizione italiana con un tocco contemporaneo. Inoltre, una sala ristorazione dedicata agli eventi offre la possibilità di organizzare servizi di catering personalizzati, con menu studiati su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Per scoprire l’intera proposta culinaria, visita la sezione Ristorante del sito.

Impegno per la sostenibilità in primo piano

Al Quark Hotel Milano, la sostenibilità è una filosofia che si riflette in ogni aspetto dell’esperienza offerta. La struttura adotta un approccio eco-friendly che va ben oltre l’ospitalità tradizionale: ogni evento e ogni soggiorno sono organizzati con il massimo rispetto per l’ambiente e la comunità.

Grazie alla collaborazione con Ethic Ocean, il Quark Hotel Milano si impegna attivamente per la tutela dei mari e degli ecosistemi, integrando pratiche che mirano a ridurre l’impatto ambientale. L’ottenimento della Certificazione DCA Sostenibile e la scelta dell’acqua WAMI rappresentano esempi concreti di questo impegno quotidiano.

Come sottolineato dal management, “la nostra visione di ospitalità è indissolubilmente legata al rispetto per il pianeta: ogni azione, ogni evento è un’opportunità per contribuire a un futuro più verde e responsabile”.

Perché scegliere Quark Hotel Milano per il tuo evento

Oltre alle sale meeting di diversa capienza e configurazione, la struttura si caratterizza per la facilità di accesso e la possibilità di organizzare eventi su larga scala in piena comodità. Dalle piccole riunioni dirigenziali ai congressi internazionali, il Quark Hotel Milano è pronto ad accogliere ogni tipo di richiesta, grazie a uno staff professionale e spazi multifunzionali.

Se stai cercando ambienti ampi, tecnologie avanzate e un team in grado di supportarti in ogni dettaglio, il Quark Hotel Milano è la scelta ideale. Per maggiori informazioni sulle Sale Meeting ed eventi o per prenotare il tuo prossimo evento aziendale – incluse camere e spazi dedicati alle attività collaterali – visita il sito ufficiale quarkhotelmilano.com e scopri come “pensare in grande” nella città più dinamica d’Italia.