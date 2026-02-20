Quanto costa l’IRI americana allo Stato federale USA? (VIDEO)

Quanto costa l’IRI americana allo Stato federale USA?

Molti ignorano che il sistema industriale americano poggia pesantemente sullo Stato federale.

In linea di principio assomiglia al sistema che in Italia abbiamo avuto con l’IRI, con la differenza che qui, gli americani non sono proprietari proprio di niente ma pagano le tasse anche per commesse miliardarie alle società private.

Quanti soldi pubblici finiscono ogni anno nelle casse delle società private americane? Perché quando il sistema industriale italiano era retto dallo Stato è stato condannato e abbattuto e invece quando la stessa cosa viene fatta per reggere gli interessi dei privati, viene considerato un modello virtuoso?

Scopriamolo nel nuovo video di Economia Spiegata Facile che riapre la rubrica letture facili che leggono ad alta voce i migliori articoli del blog.

QUANTO COSTA L’IRI AMERICANA?

