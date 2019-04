Quanti cristiani sono morti in attentati islamici nel 2018 e 2019

Gli attentaati alle chiese ed agli Hotel del giorno di Pasqua nello Sri Lanka hanno causato oltre 200 morti. Il numero non è preciso, ancora in aggiornamento, ma speriamo che non cresca . Tra una settimana ce ne saremo dimenticati, ancora soffocati dai problemi della vita quotidiana, mentre la Chiesa ricomincerà, o meglio continuerà , a battere il tasto dei migranti e nient’altro.

Però, tanto per informarvi, vorrei dirvi quanti morti ci sono staati in attentati islamici in questi primi mesi del 2019 e nel 2018. Non andiamo più indietro. fermiamoci agli ultimi 16 mesi.

Non sono conteggiati i morti del giorno di Pasqua.

NEL 2019, AL PRIMO GENNAIO AL 14 APRILE , CI SONO STATI 156 MORTI E 126 FERITI IN ATTENTATI ISLAMICI.

Ecco l’elenco lla prima cifra sono i morti, la seconda i feriti. La data è all’americana (prima il mese , poi il giorno)

2019.04.14 Nigeria Numa 17 8 compresa una donna incinta e tre bambini 2019.03.23 Nigeria Mante 1 2 attacco a tre ragazze, violentate ed una uccisa 2019.03.17 Burkina Faso Djibo 3 1 Rapimento islamista di un prete con morti nella scorta 2019.03.11 Nigeria Anguwan Gamu 46 0 Uccisi anche un Pastore protestante e la moglie 2019.03.10 Nigeria Shuwa 0 1 attentato ad una chiesa 2019.03.01 Nigeria Borno 4 0 Uccisi da BBoko Haran per non aver rinunciato al cristianesimo 2019.02.26 Nigeria Maro 32 0 Attacco a comunità cristiana 2019.02.15 Burkina Faso Cinkansé 1 0 Attacco islamico a comunità cattolica 2019.02.10 Nigeria Angwan Barde 10 0 Anche un bambino non ancora nato fra gli uccisi nell’attacco islamico 2019.01.27 Philippines Jolo 27 111 Attacco terroristico islamico nel sud dell’arcipelago 2019.01.26 Germany Salzgitter-Lebenstedt 1 0 Europa, un cristiano iracheno ucciso da un siriano 2019.01.20 CAR Zaoro Sangou 13 0 Anche il Pastore della comunità ucciso 2019.01.05 Egypt Nasr City 1 2 Bomba fuori da un a Chiesa

I MORTI NEL 2018 SONO STATI 495 ED I FERITI 357 IN 78 EPISODI DI VIOLENZA ISLAMICA.

Appare chiaro che, dopo lo Sri Lanka, il 2019 semrba avviato a battere il 2018. Naturalmente queste cifre non le sentirete spesso, e mai in TV, dove la parola “Terrorismo islamico ” è tabù.

Però queste sono le cifre, quelle vere.

(fonte The religion of Peace)



