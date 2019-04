Ecco cosa basta per inquietare una persona banale come Parenzo..

posted by Guido da Landriano

L’uomo più banale d’Italia si inquieta. David Parenzo, vedendo l’appoggio di Fabio Dragoni ad Antonio Maria Rinaldi si è inquietato…

Ecco Libero Quotidiano riportare il suo tweet:

“La qual cosa – cinguetta il co-conduttore de La Zanzara – risulta piuttosto sinistra e inquietante!. Due al prezzo di uno”

Parenzo è il simbolo della banalità dell’intellettuale “Elitario” italiano: qualsiasi idea assurda venga loro propinato con l’accompagnamento di una tartina ad un party bene viene da loro assunto, senza capacità di critica ed elaborazione ripetendo a pappagallo quello che gli viene riferito, senza nessuna seria conoscenza della materia. Anzi, di più, ha reso se stesso la macchietta dei POTERI assoluti, il triste giullare di corte mandato a fare il lavoro dell’araldo: “Annunciazio’ Annunciazio’: big money è buono, e voi siete una marea di merdacce fascistoidi”

Essere inquietanti per queste persone vuol dire non essere automi, ma capaci di pensiero libero ed autonomo. Il pensiero terrorizza Parenzo, ecco perché Rinaldi è Dragoni gli fanno paura: non sono marionette.



