Proteste di massa contro vaccinazioni e lockdown a Sydney e Melbourne. E la loro bandiera è…

Sabato si sono tenute due enormi manifestazioni popolari a Melbourne e a Sydney, contro gli obblighi vaccinali e i lockdown imposti dai governi statale e federale australiano. Sono state presenti decine, se non centinaia, di migliaia di persone.

Eccovi un video dei tg australiani prima su Sydney

Quindi su Melbourne

la loro bandiera, che vedrete spesso sventolare nel video, è la cosiddetta “Eureka Flag”

Si tratta della bandiera che venne usata nella prima ribellione contro il governo inglese la cosiddetta “Battaglia del recinto di Eureka” (Eureka Stockade Battle), che fu il primo movimento indipendentista australiano, che vide fra i protagonisti anche il patriota italiano Francesco Carboni, che scrisse poi l’unica cronaca del fatto da parte di un testimone oculare, importantissima per capire i fatti. Quella bandiera, che indica il desiderio di libertà del popolo australiano, poi riconosciuta con la costituzione del Dominion nel 1901, è molto radicata nei cuori australiani, anche se ora viene vista, come tutte le cose popolari, come “Razzista”.



