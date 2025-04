Polymarket e Conclave: su chi stanno scommettendo online

Fare un sondaggio elettorale sull’elezione del Santo Padre non ha senso: solo 89 Cardinali lo voteranno nel Conclave. Però è curioso e interessante vedere quali cardinali sono considerati più Papabili, probabili eletti, dal popolo, e qui intervienee la piattaforma Polimarket.

Polymarket è una piattaforma online che opera come un mercato di previsione (prediction market). Costruita su tecnologia blockchain, permette agli utenti di scommettere sull’esito di eventi futuri del mondo reale, che spaziano dalla politica alle notizie, dallo sport alla cultura.

Gli utenti partecipano acquistando “azioni” che rappresentano la probabilità che un determinato evento si verifichi, utilizzando criptovalute (principalmente USDC).

Il prezzo di queste azioni fluttua in base all’attività di acquisto e vendita, riflettendo la percezione collettiva della probabilità dell’esito. Se la previsione di un utente si rivela corretta al verificarsi dell’evento, questi guadagna criptovaluta; in caso contrario, perde la somma investita.

In sostanza, Polymarket aggrega le opinioni di un vasto numero di partecipanti per generare previsioni sugli eventi futuri, sfruttando il concetto della “saggezza della folla”.

Quindi cosa prevede, mettendoci dei soldi, la Gente ? Ecco qui i risultati:

I cinque candidati indicati più probabili sono:

Il Cardinal Pietro Parolin è il Segretario di Stato di Papa Francesco, e sarebbe la più totale continuità. Il Cardinal Louis Antonio Tagle è l’Arcivescovo di Manila e costituirebbe una grande apertura al Cattolicesimo in Estremo Oriente, dove la religione è viva e in crescita. Il Cardinal Peter Turkson è ghanese ed è cancelliere della Pontificia accademia delle scienze e della Pontificia accademia delle scienze sociali. Il Cardinale Matteo Zuppi è Arcivescovo di Bologna ed è Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Cardinal Péter Erdő è arcivescovo cattolico ungherese, arcivescovo metropolita di Esztergom-Budapest e primate d’Ungheria.

Ovviamente solo lo Spirito Santo sa chi sarà Papa e un detto popolare romano afferma che chi entra Papa in Conclave, ne esce Cardinale, a indicare che quello che avviene nel segreto della votazione può essere sorprendente. Fra una settimana sapremo se le previsioni erano fondate o se questa volta il “Vox Populi, Vox Dei” non è stato applicabile.