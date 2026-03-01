Petrolio USA: frena la produzione a dicembre, ma lo shale oil non è in crisi

Secondo gli ultimi dati dell’EIA, la produzione media giornaliera di petrolio greggio negli Stati Uniti è scesa a dicembre al livello più basso degli ultimi mesi. Tuttavia, la produzione totale di dicembre è stata superiore a quella di novembre.

Secondo l’EIA, la produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti è stata in media di 13,655 milioni di barili al giorno a dicembre, in calo rispetto ai 13,788 milioni di novembre e la media giornaliera più bassa dal giugno 2025.

Il calo da novembre a dicembre è stato modesto a livello nazionale (circa l’1%), ma alcune regioni hanno registrato percentuali di calo più marcate. Il calo più netto si è verificato nel North Dakota, dove la produzione è scesa da 1,168 milioni di barili al giorno a 1,092 milioni (-6,5%). L’Ohio ha seguito con un calo di circa il 6%, mentre la Louisiana ha registrato un calo del 3%. Il Texas ha registrato un calo inferiore allo 0,5%.

Al contrario, la produzione media dell’Alaska ha continuato a salire, passando da 428.000 a 433.000 barili al giorno. La produzione federale del Golfo del Messico è risalita da 1,953 milioni di barili al giorno a 1,996 milioni di barili al giorno.

Il quadro generale non è così drammatico come alcuni vorrebbero far credere. La produzione rimane elevata rispetto a qualsiasi standard storico, oscillando ancora intorno al record di oltre 13,6 milioni di barili al giorno. La produzione media giornaliera di dicembre è ancora di quasi 200.000 barili al giorno superiore alla media di dicembre 2024 e superiore a quella di tutti i mesi tranne i cinque precedenti. Quello che dicembre mostra è una moderazione, in particolare nel Bakken e in alcune parti del PADD 2.

Il rallentamento di dicembre è in linea con il calo dei prezzi alla fine dell’autunno. Il WTI ha trascorso gran parte di novembre e dicembre nella fascia medio-alta dei 60 dollari , prima di stabilizzarsi nuovamente all’inizio di quest’anno. Per i produttori di scisto, in particolare quelli dei bacini ad alto costo come il Bakken, tale fascia di prezzo è sufficiente a sostenere la produzione, ma potrebbe non essere sufficiente ad aumentarla. I dati suggeriscono che, alla fine del 2025, gli operatori hanno privilegiato la manutenzione piuttosto che l’espansione.

Un calo di un mese nelle medie giornaliere non segnala un declino strutturale. Riflette piuttosto la maturità del settore dello shale, che risponde in tempo reale ai segnali dei prezzi. Se il greggio si mantiene sopra i 70 dollari per tutto il primo trimestre, la debolezza di dicembre potrebbe rivelarsi temporanea. Ora poi c’è il rischio di un blocco di Hormuz che, facendo aumentare i prezzi, rilancerebbe la produzione e farebbe riaprire i pozzi.